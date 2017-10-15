"Звезда" победила новокузнецкий "Металлург" и вышла на третье место в ВХЛ

"Звезда" одолела "Металлург" из Новокузнецка в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Чеховцы поднялись на третье место в турнирной таблице и уступают только двум клубам из Санкт-Петербурга - "СКА-Неве" и "Динамо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Дизель" (Пенза) - 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)

Голы: Ямкин - 3 (Копытин, Д. Громов), 1:37 - 0:1. Бойчук - 1 (Мироманов, Захарчук), 6:33 - 0:2. Алексеев - 2 (Захарчук, Бойчук), 15:08 - 0:3. Иванов - 2 (Копытин, Захарчук), 27:56 - 0:4. Бойчук - 2 (Захарчук), 46:59 - 0:5. Мелихов - 3 (мен.), 50:17 - 1:5. Тарасов - 2 (Кузьмин), 59:42 - 1:6.

Вратари: Кузьмин (Сухачев, 15:08) - Назаров.

"Ермак" (Ангарск) - "Химик" (Воскресенск) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Богомолов - 2 (Е.А. Орлов), 23:51 - 0:1. Михайлов - 2 (бол., Юшков), 37:23 - 1:1. Михайлов - 3 (бол., Ишмаметьев, Юшков), 50:27 - 2:1.

Вратари: Борисов - Синягин.

"Металлург" (Новокузнецк) - "Звезда" (Чехов) - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дюрягин - 4 (Романцев), 23:11 - 1:0. Тимирев - 5 (Луговяк, Пешехонов), 27:46 - 1:1. Антипов - 4, 45:02 - 1:2. Дюрягин - 5 (Скутар, Басков), 50:30 - 2:2.

Победный буллит: Хлопотов.

Вратари: Литвинов - Филоненко.

"Сокол" (Красноярск) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Сергеев - 2 (Кожевников, Гловацкий), 9:20 - 1:0. Семин - 4 (Озолиньш), 17:44 - 2:0.

Вратари: Андрюхов - Тяло.

"Горняк" (Учалы) - "Барс" (Казань) - 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Елисеев - 1 (Осипов), 7:08 - 0:1. Чибисов - 3 (Марин, Галеев), 18:42 - 0:2. Арсенюк - 2 (бол., Сетдиков), 23:47 - 1:2. Антонов - 3 (Митякин, Ивашов), 57:26 - 2:2. Чибисов - 4 (Марушев), 60:22 - 2:3.

Вратари: Устинский - М. Сидоров.

"Южный Урал" (Орск) - ЦСК ВВС (Самара) - 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Гареев - 1 (Феклистов, Степаненко), 19:08 - 0:1. Пушкарский - 1 (Сурсов), 21:12 - 0:2. Соловьев - 2 (бол., Скатов, Кудрин), 34:43 - 1:2. Ильин - 1 (бол., Кудрин, Скатов), 41:36 - 2:2. Пушкарский - 2 (Сулейманов, Таратунин), 43:11 - 2:3. Сурсов - 2 (бол., Гареев, Степаненко), 57:43 - 2:4. Литвяк - 1 (Букия), 58:12 - 2:5.

Вратари: Перетягин - Евдокимов.

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Саров" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ряшенцев - 2 (Горбунов), 11:03 - 0:1. Загидуллин - 1 (Щанкин), 24:01 - 1:1. Ситников - 2 (Уткин), 46:12 - 2:1.

Вратари: Орлов - Тихомиров (58:24).