"Звезда" обыграла "Южный Урал", "СКА-Нева" разгромил "Челмет"

"Звезда" в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла "Южный Урал" со счетом 4:2. "СКА-Нева" разгромил "Челмет" – 8:3.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Звезда" (Чехов) – "Южный Урал" (Орск) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Антипов – 6, 1:53 – 1:0. Жлоба – 3 (бол., Каравдин, Скатов), 22:47 – 1:1. Пронин – 3 (Колупайло, Николишин), 38:40 – 2:1. Тимирев – 5 (бол., Макеев), 46:36 – 3:1. Антипов – 7, 49:01 – 4:1. Куликов – 8 (Манушин, Сметанин), 56:27 – 4:2.
Вратари: Самойлов – Полошков (Гайдуллин, 46:36).
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Челмет" (Челябинск) – 8:3 (1:1, 3:0, 4:2)
Голы: Конозов – 12 (Кондратьев), 9:20 – 1:0. Ерофеев – 10 (бол., Ванин, Мелихов), 15:45 – 1:1. Рычагов – 9 (бол., Молодцов, Кондратьев), 24:49 – 2:1. Коньков – 6 (Коренев, Козловский), 32:47 – 3:1. Рычагов – 10 (Конозов), 35:40 – 4:1. Козловский – 5 (бол., Неколенко), 42:19 – 5:1. Коренев – 3 (Козловский, Карлин), 46:27 – 6:1. Тридчиков – 11 (бол., Шипин), 48:37 – 6:2. Крылов – 1 (бол., Коренев, Карлин), 49:17 – 7:2. Ларичев – 7 (бол., Мих. Мальцев), 59:27 – 8:2. Мелихов – 3 (бол., Ванин, Ерофеев), 59:55 – 8:3.
Вратари: Мельничук – Мыльников (Угрюмов, 35:40).