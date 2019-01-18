Заявление "Лады": детский тренер Дубровин не был в состоянии наркотического опьянения

"Лада" выступила с заявлением в связи с информацией о том, что тренер детской команды клуба Никита Дубровин был задержан в состоянии наркотического опьянения за рулем.

"В связи с информацией, появившейся в социальных сетях и СМИ об инциденте с участием тренера детско-юношеской спортивной школы ХК "Лада" Дубровина Н.О., руководством ХК "Лада" проведено служебное разбирательство, в результате которого получена следующая информация.

17 января 2019 года тренер Дубровин Н.О. проводил тренировочное занятие в ЛДС "Лада-Арена" с командой "Лада-2008". По данным камер видеонаблюдения с 15.00 до 18.25 он находился с командой на льду тренировочного катка. По окончанию занятия команда направились в раздевалку, а Дубровин Н.О. беседовал с родителями ребенка, пришедшего на просмотр, в 18.32 он вышел из здания ЛДС "Лада-Арена" и сел в автомобиль. По результатам анализа записей камер видеонаблюдения и на основании данных от сотрудников Дворца спорта, клуба "Лада" и спортивной школы, признаков алкогольного или наркотического опьянения, неадекватного поведения у Дубровина Н.О. в период его пребывания во Дворце спорта не было. Иных фактов, дающих основания предполагать обратное, также нет. На выезде с территории парковки у ЛДС "Лада-Арена" он был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Дальнейшее информация о случившемся излагается клубом на основании объяснений Дубровина Н.О. Транспортное средство, которым он управлял, было остановлено экипажем ГИБДД. После этого из гражданского автомобиля, находившегося рядом с патрульным автомобилем, вышли четыре человека в гражданской одежде с включенными камерами мобильных телефонов, которые начали агрессивно требовать от Никиты Олеговича сознаться в том, что тот употреблял наркотические средства. В свою очередь сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендовали Дубровину Н.О. отказаться от медицинского освидетельствования. Дубровин Н.О. никаких заявлений о том, что он употреблял алкоголь или наркотические вещества не делал, категорически это отрицал. В период с момента задержания Дубровин Н.О. неоднократно предлагал сотрудникам ГИБДД проехать в наркологический диспансер, чтобы добровольно и самостоятельно пройти экспертизу на предмет употребления наркотических средств или алкоголя. Все это продолжалось около полутора часов.

В конечном итоге, сотрудниками ГИБДД на месте была проведена процедура определения наличия алкоголя в организме Дубровина Н.О. посредством анализа выдыхаемого воздуха, проведенного поверенным индикатором этанола в выдыхаемом воздухе. По результатам анализа было установлено, что в организме Дубровина Н.О. 0,00 промиле (трезв). После этого Дубровин Н.О. проследовал вместе с сотрудниками ГИБДД в наркологический диспансер г.о. Тольятти, где была проведена экспресс-экспертиза, которая также дала отрицательный результат. В настоящий момент проводится углубленная экспертиза, результаты которой будут известны через 10 дней.

Дополнительно отметим, что Дубровин Н.О. (как и весь тренерский состав ДЮСШ "Лада") ежегодно проходит углубленный медицинский осмотр, в том числе у врача-нарколога.

В настоящий момент в отношении Дубровина Н.О. уголовное дело не возбуждено, никаких процессуальных мер не проводится. Никита Олегович задействован в тренировочном режим ДЮСШ "Лада" согласно расписанию", - говорится в сообщении "Лады".