"Зауралью" хватило одной шайбы для победы над "СКА-Невой"

"Зауралье" победило "СКА-Неву" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 1:0. В другом поединке "Рубин" взял верх над "Звездой".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Сулимов - 3 (Первухин), 39:48.

Вратари: Гафиуллин - Скрынник (59:40 - 59:59).

"Рубин" (Тюмень) - "Звезда" (Чехов) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Кузьменко - 6 (Мамин), 32:13 - 0:1. Каменев - 5 (Молодцов), 38:11 - 1:1. Зюзякин - 3 (Молодцов, Пайор), 39:42 - 2:1. Пайор - 5 (Корабейников), 46:37 - 3:1.

Вратари: Франскевич - Филоненко.