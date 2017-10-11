"Зауралье" забросило 6 безответных шайб "Ценг Тоу"

"Зауралье" разгромило "Ценг Тоу" в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Горняк" (Учалы) - "Дизель" (Пенза) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Ямкин - 2 (Васильев, Иванов), 16:50 - 0:1. Педан - 1 (бол., Груздев), 27:56 - 0:2. Сетдиков - 5 (Арсенюк, Воропаев), 29:05 - 1:2.
Нереализованный буллит: Сетдиков (35:49, Г).
Вратари: Устинский (58:38) - Назаров.
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "Рубин" (Тюмень) - 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)
Голы: Попов - 4 (бол., Серегин, Федотов), 15:09 - 0:1. Васильев - 4 (Йи, Дан), 19:13 - 1:1. Ху - 5 (Скворцов, Васильев), 21:05 - 2:1. Иванов - 1 (Кутугин, Феоктистов), 28:20 - 2:2. Лебедев - 4 (Рыбницкий, Макаров), 34:25 - 3:2. Лебедев - 5 (бол., Инь Руди, Макаров), 46:40 - 4:2. Попов - 5 (Ерофеев, Федотов), 54:11 - 4:3. Васильев - 5 (мен., п.в., Ху), 58:11 - 5:3. Серегин - 2 (Юшкевич, Попов), 59:54 - 5:4. Эрхардт - 2 (п.в., Ху, Васильев), 59:59 - 6:4.
Вратари: Бояршинов - Франскевич (57:35 - 57:43, 57:54 - 58:11, 59:15).
"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Зауралье" (Курган) - 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Голы: Сандер - 3 (Болтанов, Шакуров), 16:39 - 0:1. Болтанов - 1 (Шакуров, Янчевский), 18:17 - 0:2. Янчевский - 2 (Цыганов), 25:10 - 0:3. Болтанов - 2 (Абметка, Сандер), 26:45 - 0:4. Сандер - 4 (Болтанов), 47:09 - 0:5. Маслов - 1 (бол., Ольшанский), 54:05 - 0:6.
Вратари: Тяло (Печурский, 27:06) - Загидулин.
"Торос" (Нефтекамск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Голы: Емелин - 6 (бол., Гиматов, Гришин), 8:17 - 1:0. Гордеев - 3 (бол., Гришин, Голованов), 11:35 - 2:0. Голованов - 3 (Гордеев), 14:37 - 3:0. Котляревский - 1 (Гиндуллин), 31:24 - 4:0.
Вратари: Хомченко - Аляпкин (Орлов, 14:37).
"Сокол" (Красноярск) - "Звезда" (Чехов) - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Антипов - 3 (бол., Мясищев), 5:45 - 0:1. Андрющенко - 5 (бол., Озолиньш, Семин), 34:14 - 1:1. Николишин - 2 (Хлопотов, Карнаухов), 43:16 - 1:2. Лыпкань - 1 (Озолиньш, Андрющенко), 55:34 - 2:2. Силаев - 1, 56:45 - 2:3.
Вратари: Андрюхов (59:37) - Корепанов.
"Южный Урал" (Орск) - "Саров" (Саров) - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Коньков - 2 (буллит), 17:47 - 0:1. Дорофеев - 4 (Чистяков), 22:14 - 1:1. Музычко - 3 (бол., Иванов, Марзоев), 26:47 - 2:1. Мисников - 2 (бол.), 31:23 - 2:2. Музычко - 4 (бол., Иванов), 61:01 - 3:2.
Вратари: Перетягин - Тихомиров.
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Челмет" (Челябинск) - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Ерохин - 2 (Андриянов, Епимахин), 4:01 - 1:0. Волобуев - 1 (Могильников), 9:00 - 1:1. Андриянов - 4 (Салахов, Епимахин), 18:54 - 2:1. Андриянов - 5 (Салахов, Епимахин), 32:32 - 3:1. Тридчиков - 3 (бол., Безруков), 52:11 - 3:2. Угольников - 3 (Жуков), 53:15 - 4:2.
Вратари: Костенко - Сухачев.