"Зауралье" победило "Звезду", "Рубин" обыграл "Химик"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) - "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - 8:2 (5:0, 0:1, 3:1)
Голы: Белозеров - 6 (Далхейсен), 10:35 - 1:0. Шестаков - 3 (Куракин), 13:40 - 2:0. Белозеров - 7 (Шестаков), 16:52 - 3:0. Н. Иванов - 8 (Метальников, Коротков), 18:30 - 4:0. Белозеров - 8 (Куракин, Сауторн), 19:02 - 5:0. Скворцов - 6 (бол., Дубровин), 29:49 - 5:1. Торяник - 9 (Метальников, Коротков), 45:09 - 6:1. Гладун - 1 (Новожилов, Гарифулин), 47:55 - 6:2. Н. Иванов - 9 (Торяник), 51:05 - 7:2. Куракин - 1 (п.в., Шестаков), 59:48 - 8:2.
Вратари: Смирягин - Лием (Бояршинов, 16:52, Лием, 18:30, 58:17 - 59:48).
"Сарыарка" (Караганда) - "Ценг Тоу" (Цзилинь) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Тамбиев - 8 (Сарваров), 14:01 - 1:0. Юксеев - 3 (Тамбиев, Дюков), 31:09 - 2:0. Желнеровский - 5 (Борисевич), 43:36 - 3:0. Желнеровский - 6 (Ердаков, Юксеев), 52:50 - 4:0.
Вратари: Гелашвили (Енюшин, 3:15) - Тяло.
"Зауралье" (Курган) - "Звезда" (Чехов) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Князев - 11, 13:03 - 1:0. Антипов - 13 (Николишин, Пешехонов), 18:12 - 1:1. Николишин - 9 (бол., Ибрагимов), 31:51 - 1:2. Князев - 12 (Маслов, Складниченко), 37:50 - 2:2. Дюкарев - 14 (Авраменко, Железков), 53:26 - 3:2.
Вратари: Загидулин (37:30 - 37:50) - Самойлов (59:25).
"Рубин" (Тюмень) - "Химик" (Воскресенск) - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Куваев - 10 (Коротеев, Богомолов), 14:10 - 0:1. Потякин - 5 (Родионов, Зотов), 59:22 - 1:1.
Победный буллит: Кравченко.
Вратари: Назаров (58:05 - 59:22) - Синягин.