"Зауралье" победило "Торпедо" на старте сезона ВХЛ

"Зауралье" обыграло "Торпедо" в первом матче нового сезона ВХЛ. Победную шайбу курганцы провели уже в овертайме.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Зауралье" (Курган) - 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Яковлев - 1 (Капитуров), 4:39 - 1:0. Первухин - 1, 10:38 - 1:1. Сандер - 1 (Болтанов), 21:19 - 1:2. Бобряшов - 1 (бол., Цыганов), 38:40 - 1:3. Соренсон - 1 (Бердников, Миллер), 53:38 - 2:3. Соренсон - 2 (Гренц, Метальников), 57:35 - 3:3. Бобряшов - 2 (Сандер), 63:59 - 3:4.

Вратари: Полуэктов - Загидулин.

Судьи: Гофман, Ушаков.