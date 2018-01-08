"Зауралье" победило "Торос" и оскратило отставание от питерских клубов

"Зауралье" обыграло "Торос" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:2. Курганцы идут на третьем месте в турнирной таблице, отставая от "СКА-Невы" на 5 очков, а от питерского "Динамо" - на 10.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Звезда" (Чехов) - "Сокол" (Красноярск) - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Андрющенко - 17 (Таталин, Назаров), 12:26 - 0:1. Силаев - 4 (Цветков, Мокин), 16:43 - 1:1. Андрющенко - 18 (Назаров, Озолиньш), 48:33 - 1:2. Макеев - 3, 59:38 - 2:2.

Победный буллит: Закарлюкин.

Вратари: Лозебников (58:34 - 59:38) - Андрюхов.

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Ячменев - 12 (Моисеев), 11:32 - 1:0. Романцев - 11 (мен., Дюрягин), 21:49 - 1:1. Коростин - 9 (Гуляев, Макаров), 50:18 - 1:2. Дюрягин - 14 (Кокшаров, Макаров), 59:26 - 1:3.

Вратари: Печурский (58:57) - Литвинов.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Рубин" (Тюмень) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дубовицкий - 2 (Синелев, Петров), 54:46 - 1:0. Потякин - 4 (Кунгурцев), 54:55 - 1:1.

Победный буллит: Чистяков.

Вратари: Перевозчиков - Назаров.

"Торос" (Нефтекамск) - "Зауралье" (Курган) - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Безносов - 2 (Авраменко), 8:52 - 0:1. Кротиков - 2 (Янчевский, Князев), 16:10 - 0:2. Лукин - 5 (Возовик, Бочков), 30:21 - 1:2. Рехтин - 9 (бол., Колготин, Чечин), 38:10 - 1:3. Постников - 2 (Гришин), 40:51 - 2:3.

Вратари: Федотов (Хомченко, 20:00, 58:40) - Гафиуллин.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Голы: Мнихович - 6 (Кучкин), 9:36 - 1:0. Соренсон - 16 (Быков), 18:07 - 1:1. Кодола - 3 (бол.), 19:01 - 2:1. Мнихович - 7, 22:25 - 3:1. Соренсон - 17 (бол., Миллер, Милехин), 28:53 - 3:2. Кучкин - 1 (Мнихович), 40:58 - 4:2. Шин - 12 (бол., Рымарев), 47:22 - 4:3. Баженов - 6 (Мнихович), 47:52 - 5:3. Игнашин - 7 (Рымарев), 59:44 - 5:4.

Вратари: Кононов - Смирягин (59:54).

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Сарыарка" (Караганда) - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Чиглинцев - 7, 17:05 - 1:0. Остроухов - 7 (Воеводин), 20:31 - 2:0. Хапов - 6 (бол., Воеводин), 36:56 - 3:0. Сарваров - 10 (бол., Дюков, Тамбиев), 44:48 - 3:1. Сарваров - 11 (Ломако, Ердаков), 53:32 - 3:2. Адамчук - 5 (бол., Ядроец, Байкеев), 56:25 - 4:2. Гильманов - 5 (Ядроец, Воеводин), 58:21 - 5:2.

Вратари: Ярославлев - Костин.

"Химик" (Воскресенск) - "Ермак" (Ангарск) - 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)

Голы: Кляузов - 5 (Шацкий), 1:54 - 1:0. Михайлов - 14 (Карлин, Воробьев), 12:08 - 1:1. Шацкий - 5 (Павлюков, Кляузов), 13:35 - 2:1. Ли - 3 (Квартальнов, Смирнов), 24:23 - 3:1. Квартальнов - 3 (Куваев), 32:29 - 4:1. Раенко - 2 (Воронин), 36:30 - 4:2. Королев - 8 (Бобров), 36:51 - 5:2. Юшков - 10 (Ванин, Пайор), 47:35 - 5:3.

Вратари: Синягин - Хомутов (Борисов, 14:58, 57:37).