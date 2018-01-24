"Зауралье" победил "Химик", "Торпедо" разгромило "Ценг Тоу"

Сегодня в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось четыре матча. Идущий на третьем месте в турнирной таблице "Зауралье" в серии буллитов обыграл "Химик" (4:3 Б). Одни из лидеров турнира "Сарыарка" и "Торпедо" также одержали победы в своих встречах.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Ценг Тоу" (Цзилинь) – 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Голы: Тунхузин – 4 (бол., Шин), 16:40 – 1:0. Ибатуллин – 4 (бол., Тунхузин, Милехин), 20:46 – 2:0. Торяник – 10 (Быков), 23:29 – 3:0. Дельнов – 7 (бол., Рогов, Максимов), 31:07 – 3:1. Шестаков – 4 (Коротков), 36:00 – 4:1. Белозеров – 9 (Куракин), 37:55 – 5:1. Бердников – 11 (бол., Сауторн, И.А. Иванов), 51:13 – 6:1.

Вратари: Гаврилов – Печурский (Тяло, 23:29).

Судьи: Цицаров, Шиханов.

24 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ердаков – 14 (Желнеровский, Юксеев), 6:44 – 1:0. Ху – 11 (бол., Дубровин, Скворцов), 27:25 – 1:1. Назаркин – 1 (бол., Сиксна, Желнеровский), 53:29 – 2:1.

Вратари: Костин (Гелашвили, 36:31) – Лием.

Судья: Гофман.

24 января. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Зауралье" (Курган) – "Химик" (Воскресенск) – 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Абметка – 1 (Янчевский), 5:06 – 1:0. Абметка – 2 (Цыганов, Железков), 8:06 – 2:0. Мухин – 2 (бол., Губин, Куваев), 15:21 – 2:1. Бобров – 1 (Коротеев, Бородин), 24:49 – 2:2. Складниченко – 2 (бол., Виксна), 31:41 – 3:2. Королев – 9 (бол., Павлюков, Кляузов), 49:14 – 3:3.

Победный буллит: Болтанов.

Вратари: Гафиуллин – Синягин (Никитин, 8:06).

Судьи: Мальцев, Черезов.

24 января. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Рубин" (Тюмень) – "Звезда" (Чехов) – 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)

Голы: Сергеенко – 1 (Зыков), 4:41 – 0:1. Давыдов – 18 (Кравченко), 23:59 – 1:1. Белов – 8 (Боголейша), 25:24 – 2:1. Давыдов – 19 (Мажуга, Кравченко), 33:40 – 3:1. Неколенко – 3 (Варфоломеев, Тимирев), 33:58 – 4:1. Н.О. Попугаев – 4 (Макеев), 42:02 – 4:2. Николишин – 10 (Антипов, Пешехонов), 44:14 – 4:3.

Вратари: Назаров – Лозебников (Самойлов, 33:40, 58:58).

Судьи: Демура, Нестеров.

24 января. Тюмень. Дворец спорта.