"Зауралье" обыграло "Молот-Прикамье" и обошло "СКА-Неву"

"Зауралье" взяло верх над "Молотом-Прикамье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это позволило клубу из Кургана обойти "СКА-Неву" и подняться на четвертое место в таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Черников - 4 (Свиязов), 8:49 - 0:1. Свиязов - 1 (Моисеев), 23:02 - 0:2. Банцерев - 1 (Кочуров, Михайлов), 42:50 - 0:3. Куликов - 6 (Кропачев), 51:34 - 1:3. Кропачев - 2 (Сметанин), 54:47 - 2:3.

Вратари: Загидулин (59:26) - Костенко.

"Зауралье" (Курган) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Сироткин - 9 (бол., Петров), 6:19 - 1:0. Салахов - 2 (Лебедев), 25:30 - 1:1. Муштаев - 6 (мен., Первухин), 40:25 - 2:1.

Вратари: Агеев - Евдокимов.

"Челмет" (Челябинск) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Гомоляко - 2 (бол., Кулиев), 14:55 - 1:0. Севанькаев - 4 (Рожков), 54:22 - 2:0. Гордеев - 14 (Черных, Карпов), 59:19 - 2:1.

Вратари: Угрюмов - Циркуль (58:40 - 59:19, 59:42).

"Рубин" (Тюмень) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Князев - 11 (Ищенко, Жиляков), 3:21 - 0:1. Кравченко - 5 (Е. Иванов), 46:56 - 0:2.

Вратари: Франскевич (55:28 - 57:42, 58:40) - Назаров.