"Зауралье" обыграло "Буран", "Челмет" победил "Рязань"

"Зауралье" обыграло "Буран" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 5:1. "Челмет" победил "Рязань" - 3:1.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Зауралье" (Курган) - "Буран" (Воронеж) - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Джиг - 4 (Крутиков), 3:17 - 1:0. Цыганов - 6 (Шиафотдинов, Колготин), 15:10 - 2:0. К. Макаров - 7 (бол., Мурзин, Хасаншин), 31:09 - 2:1. Коробкин - 3 (Авраменко), 31:31 - 3:1. Цыганов - 7 (Шиафотдинов, Колготин), 40:42 - 4:1. Сулимов - 3 (бол., Исаев, Черников), 45:41 - 5:1.
Вратари: Ярославлев - Корняков.
Судьи: Соловьев, Шемякин.
18 октября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.
"Челмет" (Челябинск) - "Рязань" (Рязань) - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Игнатушкин - 1 (Крикуненко), 10:46 - 0:1. Тарасов - 2 (бол., Шепелев, Подкорытов), 46:48 - 1:1. Шипин - 2 (Тарасов, Тридчиков), 48:16 - 2:1. Тертышный - 3 (п.в., Тарасов), 59:50 - 3:1.
Вратари: Подскребалин - Кочетков (58:29 - 59:50).
Судьи: Батурин, Цицаров.
18 октября. Челябинск. ДС "Юность".