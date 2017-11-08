"Южный Урал" забросил 8 шайб "Спутнику"

"Южный Урал" разгромил "Спутник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Нижнего Тагила занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже него располагается только ЦСК ВВС, у которого 9 поражений подряд.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Курдюков - 1 (бол., Лапин), 12:33 - 0:1. Хабаров - 3 (бол., Д. Иванов), 30:47 - 0:2. Хурри - 4 (бол., Макаров, Мокин), 32:15 - 1:2. Лапин - 9 (Черников, Вихарев), 33:15 - 1:3. Мокин - 9 (бол., О'Доннелл, Рыбницкий), 37:18 - 2:3. Щербов - 1 (п.в., Родионов, Д. Иванов), 58:54 - 2:4.

Вратари: Скрынник (57:00 - 57:50, 58:04 - 58:20, 58:47 - 58:54) - Долганов (Кононов, 37:18).

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Раисов - 1 (Адамчук, Демидов), 12:32 - 0:1. Елисеев - 2 (бол., Ячменев, Крысанов), 24:55 - 1:1. Елисеев - 3 (Швецов), 37:59 - 2:1.

Вратари: Печурский - Хакимов.

"Ермак" (Ангарск) - ЦСК ВВС (Самара) - 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Пайор - 3 (бол., Севанькаев), 7:20 - 1:0. Карлин - 1 (Воронин, Воробьев), 8:21 - 2:0. Пайор - 4 (бол., Севанькаев), 19:04 - 3:0. Реунов - 2 (бол., Глотов), 32:14 - 3:1. Федин - 2 (Шингареев, Ишмаметьев), 36:54 - 4:1. Севанькаев - 4 (Ванин), 41:08 - 5:1. Ильин - 2 (Глотов), 54:16 - 5:2.

Вратари: Борисов - Жучин (Евдокимов, 26:30).

"Металлург" (Новокузнецк) - "Дизель" (Пенза) - 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Голы: Воробьев - 2 (Алексеев), 19:50 - 0:1. Копытин - 3 (Алексеев, Думбадзе), 21:20 - 0:2. Воробьев - 3 (Алексеев, Копытин), 28:59 - 0:3. Барулин - 4 (Педан, Кузьмин), 32:12 - 0:4. Мусин - 2 (А. Подзиньш, Романцев), 42:12 - 1:4. Барулин - 5 (Кузьмин, Тарасов), 51:40 - 1:5. Басков - 3 (Щукин), 59:23 - 2:5.

Вратари: Литвинов (Касутин, 28:59, 59:38) - Назаров.

"Сокол" (Красноярск) - "Барс" (Казань) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Андрющенко - 8 (бол., Семин), 8:21 - 1:0. Андрющенко - 9 (Лютов, Семин), 11:19 - 2:0. Зузин - 5 (Цыганов), 21:53 - 3:0.

Вратари: Андрюхов (Белов, 55:14) - Подъяпольский.

"Челмет" (Челябинск) - "Горняк" (Учалы) - 6:4 (1:3, 5:1, 0:0)

Голы: Кориневский - 2 (Жульдиков), 4:41 - 1:0. Арсенюк - 5 (бол., Пилипенко, Сетдиков), 9:27 - 1:1. Пилипенко - 5 (Арсенюк, Сетдиков), 15:21 - 1:2. Цапаев - 2 (Митякин, Мингалеев), 19:44 - 1:3. Журавлев - 1 (Арсенюк, Сетдиков), 20:33 - 1:4. Тарасов - 7, 21:57 - 2:4. Могильников - 4 (Подкорытов), 29:15 - 3:4. Тридчиков - 5 (Волобуев, Шипин), 29:42 - 4:4. Шипин - 2 (бол., Жульдиков), 33:08 - 5:4. Шурыгин - 1 (Кориневский), 35:03 - 6:4.

Нереализованный буллит: Арсенюк (32:23, Г).

Вратари: Кузьмин (Угрюмов, 20:00) - Фомин (Устинский, 29:42, 58:27).

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Южный Урал" (Орск) - 3:8 (1:1, 1:3, 1:4)

Голы: Щанкин - 3, 4:39 - 1:0. Кицын - 1, 13:16 - 1:1. Марзоев - 3 (Музычко, Иванов), 20:48 - 1:2. Скатов - 6 (Кудрин, Кропачев), 21:54 - 1:3. Ищенко - 2 (Ситников), 23:23 - 2:3. Гичибеков - 1 (Чистяков), 31:47 - 2:4. Гичибеков - 2 (Васильев), 42:24 - 2:5. Музычко - 9 (Марзоев), 43:24 - 2:6. Иванов - 4 (Марзоев, Репин), 49:00 - 2:7. Юзеев - 3 (бол., Ситников), 54:12 - 3:7. Чистяков - 2 (мен., Гавриленко, Марзоев), 56:40 - 3:8.

Вратари: Аляпкин (Орлов, 21:54) - Серебряков.