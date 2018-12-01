"Южный Урал" забросил 6 шайб "Дизелю"

"Южный Урал" победил "Дизель" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 6:3.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Горняк" (Учалы) - "Барс" (Казань) - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: Мингалеев - 3 (бол., Антонов, Протапович), 2:55 - 1:0. Антонов - 7 (Цапаев, Мингалеев), 23:00 - 2:0. Борисенков - 10 (Арсенюк), 34:35 - 3:0. Мингалеев - 4 (бол., Цапаев, Протапович), 45:02 - 4:0. Лазарев - 7, 45:25 - 4:1. Валеев - 10 (бол., Марушев, Галимов), 47:38 - 4:2. Переляев - 1 (бол., Антонов, Мингалеев), 54:52 - 5:2.
Вратари: Гросс - Мифтахов.
"Южный Урал" (Орск) - "Дизель" (Пенза) - 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)
Голы: Черкасов - 1 (Валентенко, Севанькаев), 1:00 - 1:0. Марченков - 9 (Фахрутдинов), 12:27 - 2:0. Думбадзе - 6 (Кокшаров, Колмыков), 28:14 - 2:1. Барулин - 9 (Макаров, Тарасов), 28:50 - 2:2. Макаров - 12 (мен.), 31:52 - 2:3. Чистяков - 3 (Чугуев, Соловьев), 36:00 - 3:3. Валентенко - 4 (бол., Марзоев, Севанькаев), 52:25 - 4:3. Репин - 3 (бол., Куршук, Фахрутдинов), 54:26 - 5:3. Кудрин - 3 (Кравченко), 58:51 - 6:3.
Вратари: Синягин - Фокин (Носов, 12:27, 27:52 - 28:14, 58:13 - 58:51).
"Тамбов" - "Сокол" (Красноярск) - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Голы: Чванчиков - 1 (Клочков, Крашенинников), 14:38 - 1:0. Чурляев - 2 (бол., Крылов, Мисников), 18:59 - 1:1. Савельев - 5 (бол., Голубев), 30:24 - 1:2. Савельев - 6 (бол., Цыганов), 32:06 - 1:3. Берестенников - 2 (Савельев, Цыганов), 35:50 - 1:4. Вилков - 4 (Болтанов), 59:48 - 1:5.
Вратари: Ложкин (Давлетшин, 35:50) - Петров.
"Саров" - "Ермак" (Ангарск) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Забабурин - 5 (Румынин, Огиенко), 5:34 - 1:0. Бондарук - 1 (Шахворостов, Шураков), 19:54 - 2:0. Полуэктов - 2 (Коннов, Грибов), 36:01 - 3:0. А. Юшков - 1 (Севостьянов), 38:04 - 3:1. Медведев - 3 (бол., Есаян, Трубкин), 50:42 - 4:1.
Вратари: Мольков - Назаров.