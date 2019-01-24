"Южный Урал" переиграл "Зауралье". "Горняк" оказался сильнее "Челмета"

"Южный Урал" одержал победу над "Зауралье" (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а "Горняк" оказался сильнее "Челмета"​ (3:0).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) – "Зауралье" (Курган) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сулимов – 11 (Лисин, Крутиков), 8:05 – 0:1. Чугуев – 5 (Кондратьев, Марзоев), 12:23 – 1:1. Куршук – 4 (бол., Марченков, Репин), 32:45 – 2:1. Сандер – 10 (бол., Коренков, Исаев), 38:54 – 2:2. Чугуев – 6 (бол., Марзоев), 52:10 – 3:2.

Вратари: Синягин – Ярославлев (59:28).

Судьи: Анашин, Мисюрь.

24 января. Орск. ДС "Юбилейный".

"Горняк" (Учалы) – "Челмет" (Челябинск) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Торченюк – 2 (бол., Галюк, Протапович), 5:29 – 1:0. Кузнецов – 2 (Митякин), 23:00 – 2:0. Мингалеев – 7 (Антонов, Протапович), 23:54 – 3:0.

Вратари: Фомин – Угрюмов.

Судьи: Петров, Степучев.

24 января. Учалы. Ледовая арена "Горняк".

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