"Югра" победила "Торпедо", "Рубин" обыграл "Сарыарку"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ермак" (Ангарск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Конев - 1 (Олонов, Зарипов), 2:27 - 1:0. Раенко - 5 (бол., Ложкин, Олонов), 19:28 - 2:0. Макаров - 4 (Арефьев, Скобелев), 50:16 - 2:1. Баженов - 3 (Д. Иванов), 53:05 - 2:2.
Победный буллит: Грачев.
Вратари: Гелашвили - Долганов (Коробов, 40:00).
"Сокол" (Красноярск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 6:2 (2:0, 4:0, 0:2)
Голы: Шевченко - 5 (Камалов, Крылов), 5:02 - 1:0. Назаров - 2 (Закарлюкин), 13:26 - 2:0. Мисников - 3 (мен., Цыганов), 20:49 - 3:0. Вилков - 3 (Шевченко, Мищенко), 22:57 - 4:0. Мальцев - 6 (Шевченко, Мисников), 25:19 - 5:0. Шевченко - 6 (Мальцев), 35:13 - 6:0. Ерохин - 3 (Градусов, Тымченко), 43:08 - 6:1. Дубовицкий - 3 (бол., Шайхулов, Устиненко), 58:24 - 6:2.
Вратари: Андрюхов (5:00 - 5:02) - Дорожко (Анаркулов, 20:00, Дорожко, 22:57, 58:01 - 58:24, 59:05 - 59:25).
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Митрофанов - 3 (Игнашин), 12:44 - 1:0. Матерухин - 2 (Рычагов, Юшкевич), 27:59 - 2:0. Шевченко - 1 (Аскаров, Матерухин), 32:48 - 3:0.
Вратари: Иванников - Печурский.
"Рубин" (Тюмень) - "Сарыарка" (Караганда) - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Голы: Бабенко - 6 (Родионов), 10:59 - 1:0. Соколов - 4 (Ломако), 15:40 - 1:1. Попов - 6 (Коротков), 20:28 - 2:1. Кравченко - 5 (бол., Князев, Тунхузин), 23:47 - 3:1. Коротков - 4 (Шацкий), 25:38 - 4:1. Метальников - 5 (Валицкий), 47:51 - 4:2.
Вратари: Тяло - Кудрявцев (59:04).
"Дизель" (Пенза) - "Барс" (Казань) - 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Колмыков - 2 (Зюзякин), 4:02 - 1:0. Думбадзе - 4 (бол., Артамонов, Тарасов), 17:47 - 2:0. Галимов - 2 (Богатов, Марушев), 24:46 - 2:1. Марин - 3 (Лазарев), 27:42 - 2:2. Демин - 3, 43:35 - 3:2. Галимов - 3 (Валеев), 44:31 - 3:3. Марин - 4 (Редков), 60:12 - 3:4.
Вратари: Носов - Мифтахов.