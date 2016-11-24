12:33 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Владислав Третьяк: "Не только "Кристалл", но и другие клубы имеют проблемы с финансами"

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Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что финансовая ситуация в российских клубах находится под контролем федерации. Ранее "Кристалл" снялся с чемпионата ВХЛ из-за проблем с финансированием.

– К сожалению, не только "Кристалл", но и другие команды имеют финансовые проблемы. Вчера буквально говорил с губернатором Тверской области, губернаторы стараются помочь, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Федерация хоккея России все контролирует, мы на связи со всеми регионами, по всем командам, но, к сожалению, не все вопросы получается решить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161124/1112682450.html

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