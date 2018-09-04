ВХЛ вслед за КХЛ перешла на двухочковую систему

Высшая хоккейная лига на официальном сайте сообщила, что с сезона 2018/19 на первом этапе турнира будет использоваться новая система начисления очков. Ранее было принято решение о переходе КХЛ на двухочковую систему в "регулярке".

Система начисления очков в ВХЛ с сезона-2018/19:

1. Команде, одержавшей победу в основное время матча, в овертайме или в серии послематчевых бросков, начисляется 2 очка.

2. Команде, потерпевшей поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков, начисляется 1 очко.

3. Команде, потерпевшей поражение в основное время матча, очки не начисляются.

Первый матч нового сезона ВХЛ состоится завтра, 5 сентября. В первой встрече регулярного чемпионата встретятся петербургское "Динамо" и "СКА-Нева".