ВХЛ презентовала форму "Зауралья" и "Рубина" на матч "Русской классики"

В Москве состоялась презентация форм команд-участниц "Русской классики-2018", сообщает официальный сайт ВХЛ. Матч "Зауралье" – "Рубин", который пройдет в рамках регулярного чемпионата, состоится 28 января в Кургане.

"За основу для формы "Зауралья" взята форма сезона 2002/03. Этот сезон стал последним в истории для команды "Мостовик". С сезона 2003/04 команда была переименована в "Зауралье". Под таким названием команда выступает и сейчас. В целях сохранение исторической значимости формы, на свитерах оставлено прежнее название клуба – "Мостовик". За основу для формы "Рубина" взят макет формы сезона 1995/96, когда команда из Тюмени дошла до полуфинала Кубка Межнациональной хоккейной лиги. Этот сезон считается самым успешным в истории Тюмени", – говорится в сообщении.