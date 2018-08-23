Валентенко стал игроком "Южного Урала"

"Южный Урал" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Павлом Валентенко. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Напомним, что ранее он был в клубе на просмотре.

В прошлом сезоне из-за травмы он провел всего 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе "Югры" и сделал три голевые передачи. Ранее он играл за такие клубы, как "Торпедо", "Авангард", "Спартак" и "Динамо". Всего в КХЛ – 268 матчей и 53 (14+39) очка.​