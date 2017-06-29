В ВХЛ ждут второй клуб из Китая

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что в Высшей хоккейной лиге может выступить второй клуб из Китая. Кроме того, руководство лиги ждет решения по действующему обладателю Кубка Братины - "Динамо" из Балашихи.

– Завтра может определиться состав участников ВХЛ, – сказал Курбатов на заседании правления ФХР в Музее хоккея в "Парке легенд". – Ждем ответа от "Динамо" по Балашихе, а также второго китайского клуба, который будет базироваться недалеко от Харбина.

Напомним, что минувший сезон в КХЛ был дебютным для китайского "Куньлуня", а в чемпионате-2017/18 в ВХЛ выступит его фарм-клуб из Харбина.