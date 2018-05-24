В "Ермаке" задержки по зарплате, некоторым игрокам "срезали" контракты на двадцать процентов

Тревожная ситуация сложилась в клубе ВХЛ "Ермак", где игрокам не выплатили зарплату за апрель, а также задерживают выплаты премий и бонусов. Руководство клуба сообщило, что теперь ни на какие выплаты не стоит рассчитывать до июня.

Интересно, что некоторым хоккеистам в одностороннем порядке срезали контракты на 20 процентов, не выставляя игроков на драфт отказов и никак не мотивируя это решение.

Игроки страдали от странных финансовых решений клуба весь сезон, но сейчас ситуация накалилась окончательно.

В прошлом сезоне ангарский клуб занял шестое место в регулярном чемпионате ВХЛ (Алексей ШЕВЧЕНКО).