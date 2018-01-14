В двух матчах ВХЛ заброшено 23 шайбы

Очередной день регулярного чемпионата ВХЛ оказался богатым на голы. В Ижевске "Сарыарка" победила "Ижсталь" со счетом 8:6, а в Альметьевске "Нефтяник" одолел "Торпедо" 5:4.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ижсталь" (Ижевск) - "Сарыарка" (Караганда) - 6:8 (1:3, 3:3, 2:2)

Голы: Валицкий - 10 (Поляков), 6:47 - 0:1. Ломако - 13 (Дервук, Тамбиев), 15:58 - 0:2. Кодола - 4 (Хабаров), 17:50 - 1:2. Поляков - 6 (мен.), 19:34 - 1:3. Ердаков - 13 (мен.), 20:07 - 1:4. Валицкий - 11 (Соколов, Антоновский), 21:45 - 1:5. Соколов - 5 (Антоновский, Поляков), 24:37 - 1:6. Хабаров - 7 (мен.), 26:24 - 2:6. Краснов - 3 (Рыжов, Никифоров), 31:06 - 3:6. Кодола - 5 (Рыжов, Николаев), 32:21 - 4:6. Хабаров - 8 (Шмурыгин), 41:26 - 5:6. Шмурыгин - 2, 45:09 - 6:6. Зиазов - 13 (бол., Альшевский, Тополь), 48:35 - 6:7. Альшевский - 12 (п.в., Сарваров), 59:59 - 6:8.

Вратари: Черепенин (Кононов, 20:07, 58:23 - 58:29, 58:50 - 59:59) - Костин (Гелашвили, 33:21).

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

Голы: Белозеров - 4 (Куракин, И.А. Иванов), 5:15 - 0:1. Метальников - 7 (Шин, Рымарев), 6:21 - 0:2. Белозеров - 5 (Кузьмичев, Ибатуллин), 7:18 - 0:3. Воеводин - 6 (бол., Адамчук, Гильманов), 18:29 - 1:3. Чиглинцев - 8 (Ядроец, Разумняк), 28:33 - 2:3. Ложкин - 3 (Воеводин), 33:30 - 3:3. Рымарев - 13 (Шин, Шестопалов), 39:58 - 3:4. Насыбуллин - 11 (бол., Ложкин), 50:20 - 4:4. Ядроец - 7 (Байкеев), 57:43 - 5:4.

Вратари: Ярославлев (Голубев, 7:18) - Гаврилов (Смирягин, 50:20, 58:24).