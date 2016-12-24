Усть-каменогорское "Торпедо" вышло в лидеры ВХЛ

"Торпедо" из Усть-Каменогорска выиграло у "Южного Урала" в матче регулярного чемпионата ВХЛ (5:4 Б). Это позволило ему выйти в лидеры турнирной таблицы.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Челмет" (Челябинск) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Мищенко - 3 (Файзуллин), 3:45 - 0:1. Алишаускас - 4 (мен., Файзуллин, Желнеровский), 17:58 - 0:2. Ломако - 16 (бол., Алишаускас, Груздев), 36:49 - 0:3.

Вратари: Угрюмов (59:26) - Гелашвили.

"Рубин" (Тюмень) - "Сокол" (Красноярск) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Каменев - 12 (бол., Рыбницкий, Ложкин), 31:47 - 1:0. Каменев - 13 (бол., Рыбницкий, Ячменев), 42:30 - 2:0. Лешков - 2 (Кутугин, Сафаралеев), 47:11 - 3:0. Сафаралеев - 3 (бол., Белов, Кутугин), 49:33 - 4:0. Гловацкий - 8 (бол., Поляков), 52:42 - 4:1.

Вратари: Франскевич - Болсуновский.

"Южный Урал" (Орск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 4:5 Б (2:0, 2:4, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кропачев - 3 (Марзоев), 0:40 - 1:0. Музычко - 5 (бол., Марзоев, Кремзер), 7:05 - 2:0. Манушин - 4 (Сметанин, Куликов), 21:23 - 3:0. Жайлауов - 7 (Путилов, Шин), 23:48 - 3:1. Белухин - 4 (бол., Шин), 25:27 - 3:2. Тунхузин - 2 (бол., Белухин, Шин), 25:41 - 3:3. Манушин - 5 (Сметанин, Куликов), 34:57 - 4:3. Белухин - 5 (бол., Тунхузин, Шин), 37:56 - 4:4.

Победный буллит: Есиркенов.

Вратари: Полошков - Полуэктов (Кудрявцев, 7:05, Полуэктов, 65:00).

"Зауралье" (Курган) - "Ермак" (Ангарск) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кротиков - 2 (бол., Ремов, Маслов), 45:58 - 1:0. Майер - 6 (Федин, Чубыкин), 52:47 - 1:1.

Победный буллит: Муштаев.

Вратари: Агеев - Магарилов.

"Дизель" (Пенза) - "Рязань" (Рязань) - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Бусаров - 6 (Томкин, Думбадзе), 12:18 - 1:0. Кузьмин - 9 (Бельский, Мнихович), 23:26 - 2:0. Семичастнов - 2 (бол., Грибанов, Ямкин), 24:51 - 3:0. Маслов - 4 (Денежкин), 25:30 - 3:1. Думбадзе - 8 (Мнихович, Луговской), 27:53 - 4:1. Старцев - 5 (Рукин, Карпов), 32:22 - 4:2. Мнихович - 6 (п.в., Кузьмин), 58:20 - 5:2.

Вратари: Семенов - Пиманкин (Белов, 23:26, 57:52 - 58:20).