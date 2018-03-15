Усть-каменогорское "Торпедо" может покинуть ВХЛ

Президент "Барыса" Аскар Шопобаев заявил, что "Торпедо" из Усть-Каменогорска скорее всего покинет ВХЛ. Руководитель не видит смысла в выступлении этой команды в лиге, так как она не помогает растить местных хоккеистов.

– Я откровенно скажу про усть-каменогорское "Торпедо", – цитирует Шайба.kz Шопобаева. – Разговаривал с руководителем региона Даниалом Кенжетаевичем Ахметовым. У него уже мысли о том, чтобы просто перестать играть в ВХЛ. Кто там у них играл в этом сезоне? Только четыре воспитанника Усть-Каменогорска. Это Аркадий Шестаков, Леонид Метальников, Евгений Рымарев, Александр Шин – и все. И ради этого? Смысл? Ладно бы, если наигрывать своих. Даниал Кенжетаевич склоняется к мысли, чтобы перейти вторым клубом в чемпионат Казахстана и наигрывать именно своих ребят.

В этом сезоне команда заняла седьмое место в турнирной таблице ВХЛ, и проиграло "Торосу" в первом раунде плей-офф со счетом 1-4 в серии.