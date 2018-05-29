Украинец Шахрайчук возглавил "Ижсталь"

Новым главным тренером "Ижстали" стал украинский специалист Вадим Шахрайчук, сообщает официальный сайт клуба ВХЛ. Помогать ему будет на посту старшего тренера Ильназ Загитов.

43-летний главный тренер ранее работал с киевским клубом "Дженералз" и новокузнецким "Металлургом". В качестве игрока выступал за "Сокол" (Киев, 1992-96, 2011-2013), "Ак Барс" (Казань, 1996, 97), "Нюрнберг" (Германия, DL, 1997-2000), "Авангард" (Омск, 2001), "Локомотив" (Ярославль, 2002, 2003), "Спартак" (Москва, 2003), "Динамо" (Москва, 2004-2008) ХК МВД (Балашиха, 2008), "Трактор" (Челябинск, 2009), "Металлург" (Магнитогорск, 2009), "Торпедо" (Нижний Новгород, 2010), "Зволен" (Словакия, 2012) и "Компаньон" (Киев, 2013). Дважды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок европейских чемпионов.