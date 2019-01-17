Тренер детской команды "Лады" задержан в состоянии наркотического опьянения за рулем

Никита Дубровин, тренирующий детскую команды "Лады" (Тольятти), задержан за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает страница Вконтакте "Ночной патруль Самара".

- Сегодня "Ночной Патруль Самара" провел рейд в г. Тольятти. Совместно со Специализированным Батальном Областного ГИБДД был задержан главный тренер детского хоккейного клуба "Лада" Дубровин Никита Олегович, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, - говорится в сообщении. - Результат медицинского освидетельствования показал клинические признаки опьянения. Дубровина остановили при выезде с ледового дворца "Лада-Арена", после проведннной очередной тренировки с детьми. В процессе оформления стало известно, что в ноябре 2018 года его уже лишили водительских прав за управление ТС в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении Уголовного дела по ст. 264 прим.1