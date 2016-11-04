"Торпедо" забросило "Кристаллу" восемь шайб

"Торпедо" из Усть-Каменногорска в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ крупно победило "Кристалл" – 8:1. Также побед добились "Рязань", "СКА-Нева", "Саров", "Звезда" и "Дизель".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Рязань" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Карпов - 4 (бол., Седунов, Старцев), 9:02 - 0:1. Нестеров - 2 (Мурзин), 25:01 - 1:1. Рукин - 9 (Старцев, Карпов), 53:01 - 1:2. Рукин - 10 (Филатов), 59:59 - 1:3.

Вратари: Хакимов (59:32) - Белов.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Конозов - 5 (Рычагов), 11:07 - 0:1. Насыбуллин - 7 (Сумин), 12:07 - 1:1.

Победный буллит: Орлович-Грудков.

Вратари: Рейзвих (12:00 - 12:07) - Скрынник.

"Саров" (Саров) - "Буран" (Воронеж) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Дубинин - 2 (Бородин, Демаков), 21:32 - 1:0. Хасаншин - 3 (Синелев), 45:43 - 2:0. Копиенко - 7 (бол., Амиров, Кальной), 50:58 - 2:1.

Нереализованный буллит: Кицын (29:05, Саров).

Вратари: Мольков - Муллин (59:43).

"Барс" (Казань) - "Звезда" (Чехов) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Барнетт - 3 (Кузьменко), 6:54 - 0:1. Архипов - 2 (Пайгин, Д. Голубев), 19:34 - 1:1. Барнетт - 4 (бол., Хлопотов, Блажиевский), 30:42 - 1:2. Блажиевский - 3 (Николишин), 51:19 - 1:3.

Вратари: Билялов (59:45) - Филоненко.

"Кристалл" (Саратов) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:8 (0:2, 1:5, 0:1)

Голы: Белухин - 2 (бол., Шин, Жайлауов), 0:37 - 0:1. Далхейсен - 3 (Сауторн, Капитуров), 17:11 - 0:2. Путилов - 1 (бол., Михайлис, Метальников), 26:09 - 0:3. Капитуров - 3 (бол., Путилов, Метальников), 30:26 - 0:4. Веревкин - 3 (Белухин), 32:47 - 0:5. Ермошенко - 1 (бол., Полинин, Ефимов), 35:22 - 1:5. Жайлауов - 1 (Шин), 37:20 - 1:6. Сауторн - 3 (бол., Юшков, Далхейсен), 37:46 - 1:7. Далхейсен - 4 (Сауторн, Коротков), 56:56 - 1:8.

Вратари: Сучков (Павлов, 40:00) - Иванов.

"Дизель" (Пенза) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Мокшанцев - 4, 27:59 - 1:0. Ломако - 10 (Антоновский), 41:06 - 1:1. Ямкин - 2 (Марченков), 54:34 - 2:1.

Вратари: Мотошин - Перетягин (58:33).