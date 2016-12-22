21:52 22 декабря | ХОККЕЙ — ВХЛ

"Торпедо" забросило "Челмету" восемь шайб, "СКА-Нева" победил "Кристалл"

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Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Кристалл" (Саратов) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0)

"Южный Урал" (Орск) - "Сарыарка" (Караганда) - 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Голы: Марзоев - 8, 11:19 - 1:0. Музычко - 4 (Лучников, Полукаров), 27:06 - 2:0. Алишаускас - 3 (Сарваров, Ердаков), 28:45 - 2:1. Ломако - 15 (Алишаускас, Ердаков), 31:28 - 2:2. Сагадеев - 6 (Сиксна, Желнеровский), 39:43 - 2:3. Сарваров - 10 (Ломако, Ердаков), 55:39 - 2:4. Скатов - 4 (Музычко, Марзоев), 58:58 - 3:4.

Вратари: Полошков (57:40 - 58:58, 59:10) - Костин.

"Зауралье" (Курган) - "Сокол" (Красноярск) - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Соколов - 2 (Абметка), 3:11 - 1:0. Сироткин - 13 (Шакуров, Петров), 7:53 - 2:0. Соколов - 3 (Ремов), 9:48 - 3:0. Абметка - 4, 21:24 - 4:0.

Вратари: Гафиуллин - Евдокимов (Болсуновский, 9:48).

"Челмет" (Челябинск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Голы: Романов - 1 (мен., Сауторн, Коротков), 8:22 - 0:1. Игнашин - 4 (Михайлис, Путилов), 10:41 - 0:2. Коротков - 10 (Далхейсен, Юшков), 25:25 - 0:3. Далхейсен - 7 (бол., Путилов, Игнашин), 34:49 - 0:4. Романов - 2 (бол., Далхейсен, Коротков), 38:30 - 0:5. Михайлис - 12 (Путилов, Игнашин), 49:14 - 0:6. Михайлис - 13 (И.А. Иванов, Игнашин), 53:55 - 0:7. Сауторн - 5 (Романов), 55:26 - 0:8.

Вратари: Угрюмов (Мыльников, 34:49) - Полуэктов.

"Рубин" (Тюмень) - "Ермак" (Ангарск) - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ячменев - 11 (Феклистов, Зюзякин), 32:14 - 1:0. Озолиньш - 9 (Михайлов), 48:54 - 1:1.

Победный буллит: Майер.

Вратари: Франскевич - Магарилов.

"Дизель" (Пенза) - "Звезда" (Чехов) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Сергеев - 1 (Подлубошнов), 16:54 - 0:1. Тимирев - 4 (Сергеев), 22:28 - 0:2. Зотов - 4 (бол., Шубин, Яценков), 32:18 - 1:2. Николишин - 2 (Сетдиков), 47:19 - 1:3.

Вратари: Семенов - Самойлов.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/vhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Аnаtоliсh

"Кристалла" нет. Эта команда не сыграла во втором круге ни игры. Смысл выносить его в заголовок?)

23:19 22 декабря

Материалы других СМИ
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