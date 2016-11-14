"Торпедо" забросило "Ариаде" шесть шайб

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграло "Ариаду" - 6:1. Также побед добились "Ермак", "Сокол" и "Саров".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Барс" (Казань) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Майер - 5 (Р. Попов), 9:59 - 1:0. Рыбалко - 3 (Озолиньш, Яковлев), 33:45 - 2:0. Федин - 1 (мен.), 52:28 - 3:0.

Вратари: Магарилов - Билялов.

"Сокол" (Красноярск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Коньков - 2 (Ибрагимов), 1:51 - 0:1. Раисов - 6 (бол., Репьях, Кутугин), 13:43 - 1:1. Кутугин - 3 (Абрамов, Орлов), 64:59 - 2:1.

Вратари: Аликин - Рейзвих.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Голы: Архипов - 2 (Метальников, Игнашин), 8:48 - 1:0. Нестеров - 3 (бол., Мурзин, Чурляев), 16:55 - 1:1. Белозеров - 7 (Игнашин, Архипов), 28:03 - 2:1. Жайлауов - 3 (бол., Игнашин, Шин), 33:06 - 3:1. Сауторн - 4 (Далхейсен), 34:39 - 4:1. Рыбалко - 1 (Метальников), 38:05 - 5:1. Михайлис - 9 (бол.), 57:00 - 6:1.

Вратари: Иванов (Кудрявцев, 30:58) - Анаркулов (Голованов, 34:39).

"Сарыарка" (Караганда) - "Саров" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Ломако - 11, 3:48 - 1:0. Хасаншин - 4 (Кицын, Синелев), 11:43 - 1:1. Мищенко - 9 (Вилков, Курбатов), 32:50 - 1:2.

Вратари: Гелашвили (59:10) - Тихомиров.