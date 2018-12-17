"Торпедо" забросило 9 шайб "Дизелю", "Сарыарка" - "Барсу"

"Торпедо" разгромило "Дизель" в регулярном чемпионате ВХЛ - 9:1. В другой встрече "Сарыарка" крупно обыграла "Барс" - 9:3.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Дизель" (Пенза) - 9:1 (2:0, 4:1, 3:0)

Голы: Полозов - 6 (Рымарев), 4:09 - 1:0. Шестаков - 10 (Белозеров), 19:15 - 2:0. Белозеров - 16 (Шестаков), 23:03 - 3:0. Рымарев - 7 (бол., Белухин), 28:25 - 4:0. Беляев - 2 (Антоновский), 31:20 - 5:0. Тарасов - 9 (Артамонов, Семичастнов), 31:28 - 5:1. Милехин - 1 (Шин), 36:56 - 6:1. Капитуров - 9 (Белухин), 41:38 - 7:1. Глухов - 8 (Белухин), 44:26 - 8:1. Рымарев - 8 (Куваев, Виноградов), 52:12 - 9:1.

Вратари: Печурский (Сидоров, 47:01) - Фокин (Носов, 28:25).

"Сарыарка" (Караганда) - "Барс" (Казань) - 9:3 (2:1, 3:0, 4:2)

Голы: Сидоров - 1 (бол., Мужиков, Лазарев), 4:11 - 0:1. Сарваров - 4 (Зиазов, Ломако), 19:00 - 1:1. Соколов - 7 (бол., Зиазов, Ломако), 19:59 - 2:1. Желнеровский - 7 (Ряшенцев, Сарваров), 27:35 - 3:1. Зеленков - 2 (Сиксна), 30:01 - 4:1. Бутузов - 2 (Кумеляускас), 33:38 - 5:1. Зиазов - 9, 40:32 - 6:1. Марушев - 11 (бол., Цуканов), 42:05 - 6:2. Ломако - 14 (бол., Сарваров, Зиазов), 51:07 - 7:2. Железнов - 2 (Желнеровский, Зиазов), 53:43 - 8:2. Ряшенцев - 1, 54:40 - 9:2. Марушев - 12 (Редков, Сошнин), 56:26 - 9:3.

Вратари: Рейзвих - Шарыченков (Мисбахов, 53:43).

"Сокол" (Красноярск) - "Зауралье" (Курган) - 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Голы: Глебов - 8 (бол., Колготин), 2:32 - 0:1. Авраменко - 2, 8:49 - 0:2. Сандер - 7 (бол., Коренков, Сулимов), 15:07 - 0:3. Болтанов - 7 (Тесленко), 15:57 - 1:3. Маслов - 2 (Джиг), 32:25 - 1:4. Берестенников - 4 (бол., Князев, Цыганов), 36:11 - 2:4. Исаев - 5 (бол., Сандер), 42:43 - 2:5.

Вратари: Киселев (Петров, 8:49) - Ярославлев.

"Металлург" (Новокузнецк) - "Челмет" (Челябинск) - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Шубин - 10 (Медведев), 7:25 - 1:0. Жданов - 1 (Иванов, Морозов), 8:21 - 2:0. Кобяков - 1 (бол., Уфимцев), 11:49 - 2:1. Локтев - 6 (Дюрягин), 33:10 - 3:1. Поляков - 8 (Мальцев, Ердаков), 51:29 - 4:1. Шубин - 11, 52:30 - 5:1. Шипин - 4 (Кобяков), 56:48 - 5:2.

Вратари: Хакимов - Угрюмов (Кузьмин, 52:30).

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Буран" (Воронеж) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Андреев - 2 (Петунин, Мирнов), 33:05 - 0:1. Буйницкий - 2, 49:08 - 0:2.

Вратари: Волков (59:06) - Хомутов.

"Торос" (Нефтекамск) - "Химик" (Воскресенск) - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Сорокин - 2 (Котляревский, Дьяченко), 19:14 - 0:1. Баранов - 10 (Чернов, Рогов), 35:19 - 1:1. Чернов - 11 (Гиматов, Бочков), 47:52 - 2:1. Голованов - 12 (п.в.), 59:50 - 3:1.

Вратари: Федотов - Хомченко.

"Рубин" (Тюмень) - "Рязань" - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Акмальдинов - 4 (бол., А.И. Васильев, Н. Попов), 1:24 - 0:1. Карпов - 10, 27:18 - 0:2. Карлин - 7, 42:23 - 1:2. Давыдов - 10, 59:58 - 2:2. Карпов - 11 (А.И. Васильев), 63:03 - 2:3.

Вратари: Назаров (58:19 - 59:58) - Горелов.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Звезда" (Чехов) - 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Хамидуллин - 10 (бол., С. Альшевский, Мокин), 2:01 - 1:0. С. Альшевский - 17 (Лебедев, Мокин), 19:38 - 2:0. Демидов - 4 (Сорокин, Хамидуллин), 35:43 - 3:0. Силаев - 4 (Ртищев), 49:56 - 3:1. Карабань - 2, 59:54 - 3:2.

Вратари: Смирягин - Самойлов (56:14 - 58:10, 58:31).