"Торпедо" забросило 6 шайб "Барсу"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Торпедо" разгромило "Барс" 6:1.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Барс" (Казань) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Голы: Шин - 6 (бол., Гренц), 14:26 - 0:1. Миллер - 2 (бол., Шин, Гренц), 16:07 - 0:2. Рымарев - 6 (бол., Далхейсен), 19:04 - 0:3. Шантыка - 4 (Миллер, Быков), 21:47 - 0:4. Бердников - 5 (Капитуров, Игнашин), 31:22 - 0:5. Рымарев - 7 (Беляев), 40:17 - 0:6. Обухов - 2 (Каштанов, Марушев), 45:29 - 1:6.
Вратари: М. Сидоров (Подъяпольский, 21:47) - Смирягин.
ЦСК ВВС (Самара) - "Сарыарка" (Караганда) - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: Тополь - 2 (Антоновский), 4:11 - 0:1. Поляков - 2 (Сафин, Наместников), 16:04 - 0:2. Поляков - 3 (Валицкий, Соколов), 31:50 - 0:3. Тополь - 3 (Зиазов), 34:11 - 0:4. Гареев - 3 (бол., Моренец), 51:06 - 1:4.
Вратари: Евдокимов - Костин.
"Саров" - "Зауралье" (Курган) - 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)
Голы: Горбунов - 4 (Фаткуллин), 18:39 - 1:0. Коннов - 6 (Тесленко, Мисников), 29:51 - 2:0. Князев - 2 (бол., Цыганов, Чечин), 44:58 - 2:1. Мищенко - 5 (бол.), 47:08 - 3:1. Рехтин - 3 (бол., Авраменко, Колготин), 51:42 - 3:2. Глебов - 1 (Муштаев), 56:32 - 3:3. Коннов - 7 (Хасаншин, Мисников), 58:08 - 4:3.
Вратари: Мольков - Загидулин (58:50).
"Дизель" (Пенза) - "Рубин" (Тюмень) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Савенков - 4 (Алешин), 24:15 - 0:1. Угольников - 1, 30:01 - 0:2. Алексеев - 4 (Думбадзе), 57:27 - 1:2.
Вратари: Назаров (59:16) - Назаров.