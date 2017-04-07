"Торпедо" вышло в финал ВХЛ

"Рубин" на своем льду уступил "Торпедо" в шестом матче 1/2 финала ВХЛ. В финале команды из Усть-Каменогорска, одержавшая победу в регулярном чемпионате, встретится с "Динамо" из Балашихи. Первые матчи решающей серии пройдут 13 и 14 апреля.

ВХЛ

1/2 финала

"Рубин" (Тюмень) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Рымарев - 7 (Шин), 8:47 - 0:1. Далхейсен - 2 (Юшков), 22:53 - 0:2. Потякин - 2 (Белов), 27:54 - 1:2. Игнашин - 3, 38:38 - 1:3. Далхейсен - 3, 52:51 - 1:4. Шин - 5 (Рымарев), 53:02 - 1:5.

Вратари: Франскевич - Полуэктов.

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

7 апреля. Тюмень. Дворец спорта.

Счет в серии: 2-4.