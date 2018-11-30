"Торпедо" выиграла у "Звезды" в рамках ВХЛ

"Торпедо" выиграла у "Звезды" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:2.
Хоккей
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Чувиляев – 5 (Ушнев), 27:44 – 1:0. Чувиляев – 6 (Лукин), 52:26 – 2:0. Лебедев – 6 (Кожевников, Чемерикин), 59:42 – 3:0.
Вратари: Перевозчиков – Анаркулов.
Судьи: Прокуратов, Самарин.
30 ноября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.
"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) – "Ижсталь" (Ижевск) – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Голы: Сето – 11 (Джо), 8:03 – 1:0. Николлс – 1 (Рыбницкий, Толузаков), 11:45 – 2:0. Инь Руди – 2 (бол., Толузаков, Николлс), 17:57 – 3:0. Арефьев – 2 (Д. Иванов), 22:17 – 3:1. Инь Руди – 3 (Крутий, Полинин), 44:47 – 4:1. Чупин – 3 (Д. Иванов, Арефьев), 45:34 – 4:2. Локхарт – 1, 57:52 – 5:2.
Вратари: Лием – Коробов (Долганов, 20:00).
Судьи: Заболотнев, Метальников.
30 ноября. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Звезда" (Чехов) – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Голы: Мокин – 9 (Карнаухов), 3:45 – 0:1. Жайлауов – 7 (бол., Виноградов, Рымарев), 5:40 – 1:1. Белухин – 4 (Бердников, Якименко), 6:59 – 2:1. Мокин – 10 (Антипов), 12:41 – 2:2. Глухов – 6 (бол., Капитуров), 37:45 – 3:2.
Вратари: Печурский – Самойлов (59:09 – 59:54).
Судьи: Максимов, Петров.
30 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Сарыарка" (Караганда) – "Химик" (Воскресенск) – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ломако – 10 (бол., Зиазов, Сарваров), 35:01 – 1:0. Коренев – 8 (Гришин), 57:06 – 1:1. Котляревский – 3 (Губин, Дьяченко), 62:13 – 1:2.
Вратари: Рейзвих – Хомченко.
Судьи: Спирин, Цицаров.
30 ноября. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.