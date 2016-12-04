"Торпедо" вернулось на первое место в ВХЛ

"Торпедо" обыграло "Нефтяник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:2. Клуб из Усть-Каменогорска вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя на 1 очко ТХК. В другом поединке "Сарыарка" одолела "Барыс" и поднялась на третье место.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Голы: Демидов - 12 (бол., Гильманов, Сумин), 2:29 - 1:0. Гильманов - 5 (бол., Сергеев, Демидов), 18:32 - 2:0. Юшков - 7 (Беляев, Сауторн), 23:31 - 2:1. Турукин - 2 (Архипов, Белозеров), 26:08 - 2:2. Коротков - 7, 27:13 - 2:3.

Вратари: Ярославлев (Рейзвих, 26:08, 58:15 - 58:23, 58:37) - Полуэктов.

"Барс" (Казань) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ломако - 14 (Смольянинов), 37:18 - 0:1. Копытин - 2 (п.в., Антоновский, Андрющенко), 59:39 - 0:2.

Вратари: Билялов (59:23 - 59:39) - Костин.

"Рязань" - "Буран" (Воронеж) - 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Филатов - 1 (бол., Денежкин, Коренков), 11:12 - 1:0. Таганчиков - 3 (Белозеров), 25:24 - 1:1. Петраков - 8 (Маслов, Денежкин), 25:44 - 2:1. Ефимов - 8 (Лукин), 32:30 - 3:1. Крикуненко - 4 (Юртайкин), 34:53 - 4:1. Геращенко - 1 (Агеев), 39:07 - 4:2. Белозеров - 2 (бол., Стеценко, Таганчиков), 48:26 - 4:3. Агеев - 2 (бол., Стеценко), 51:46 - 4:4.

Победный буллит: Юртайкин.

Вратари: Пиманкин - Пантыкин.