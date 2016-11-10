18:49 10 ноября | ХОККЕЙ — ВХЛ

"Торпедо" в домашнем матче одержало победу над "Барсом"

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"Сарыарка" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграла "Нефтянику" (0:1). "Торпедо" на своем льду обыграло "Барс" (3:0).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) - "Барс" (Казань) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Жайлауов - 2 (Шин), 7:10 - 1:0. Михайлис - 8 (Капитуров), 15:17 - 2:0. Метальников - 3 (Игнашин, Путилов), 41:49 - 3:0.

Вратари: Иванов - Билялов.

Судья: Гофман.

 

"Сарыарка" (Караганда) - "Нефтяник" А (Альметьевск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Хапов - 6 (бол., Демидов, Гильманов), 44:49 - 0:1.

Вратари: Гелашвили (58:16) - Рейзвих.

Судьи: Соловьев, Шерер.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/vhl/2016-2017/

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