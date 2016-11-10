"Торпедо" в домашнем матче одержало победу над "Барсом"

"Сарыарка" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграла "Нефтянику" (0:1). "Торпедо" на своем льду обыграло "Барс" (3:0).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) - "Барс" (Казань) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Жайлауов - 2 (Шин), 7:10 - 1:0. Михайлис - 8 (Капитуров), 15:17 - 2:0. Метальников - 3 (Игнашин, Путилов), 41:49 - 3:0.
Вратари: Иванов - Билялов.
Судья: Гофман.
"Сарыарка" (Караганда) - "Нефтяник" А (Альметьевск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Хапов - 6 (бол., Демидов, Гильманов), 44:49 - 0:1.
Вратари: Гелашвили (58:16) - Рейзвих.
Судьи: Соловьев, Шерер.