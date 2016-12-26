"Торпедо", "Рубин" и "Буран" добились побед

"Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Зауралье" - 1:0. Также побед добились "Рубин" и "Буран".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Романов - 3 (Ибатуллин, Шин), 4:27 - 0:1.

Вратари: Гафиуллин (59:50) - Кудрявцев.

"Рубин" (Тюмень) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сафаралеев - 4 (Кутугин), 56:28 - 1:0. Анат. Васильев - 1 (Ердаков), 58:42 - 1:1.

Победный буллит: Скородумов.

Вратари: Франскевич - Костин.

"Дизель" (Пенза) - "Буран" (Воронеж) - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Стеценко - 2 (Жарков, Кучкин), 5:05 - 0:1. Крутиков - 3 (Антонов, Тихомиров), 21:30 - 0:2. Д. Тарасов - 5 (Грибанов, Пангелов-Юлдашев), 28:08 - 1:2. Ямкин - 6 (Грибанов), 30:29 - 2:2. Суховерхов - 4 (Антонов), 54:25 - 2:3. Коротеев - 11 (п.в., Жарков, Крутиков), 58:44 - 2:4.

Вратари: Семенов (Жучин, 21:30, 58:12) - Муллин.