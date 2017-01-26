"Торпедо" проиграло питерскому "Динамо", но сохранило лидерство в ВХЛ

Питерское "Динамо" обыграло "Торпедо" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Усть-Каменогорска сохранил лидерство в турнирной таблице, но по потерянным очкам опережает "СКА-Неву" уже на одно очко.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торос" (Нефтекамск) - "Буран" (Воронеж) - 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Агеев - 5 (бол., Кучкин), 6:11 - 0:1. Бочков - 3 (бол., Голованов), 11:29 - 1:1. Петрищев - 1, 24:11 - 2:1. Бочков - 4 (бол., Гордеев, Голованов), 34:33 - 3:1. Гордеев - 18 (Голованов, Черкасов), 39:47 - 4:1.

Вратари: Литвинов - Летуновский.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Рязань" - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Королев - 8 (Лоптев, Кочуров), 19:28 - 1:0. Крикуненко - 6 (бол., Коренков), 28:02 - 1:1. Кривченко - 3 (Ефимов, Максимов), 31:02 - 1:2. Турчанинов - 2 (Крикуненко, Каюмов), 38:37 - 1:3. Ефимов - 10 (бол., Манухов), 44:21 - 1:4.

Вратари: Костенко - Красоткин.

"Динамо" (Балашиха) - "Сарыарка" (Караганда) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Шевченко - 3 (Лесников, Баранов), 10:46 - 1:0. Шипов - 5 (Петунин, Лыпкань), 52:58 - 2:0. Петунин - 2 (Шипов), 54:28 - 3:0.

Вратари: Бочаров - Перетягин.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Пластинин - 5 (В. Васильев, Чувиляев), 17:12 - 1:0. Томилин - 1 (Берлев, Тамбиев), 27:28 - 2:0. Коротков - 11 (бол., Рымарев, Сауторн), 53:07 - 2:1. Рымарев - 4 (мен., Ибатуллин), 59:31 - 2:2. Назаревич - 3 (бол., Карамнов, Щегольков), 61:54 - 3:2.

Вратари: Ложкин - Алекс. Иванов (59:21 - 59:31).