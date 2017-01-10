"Торпедо" проиграло "Молоту-Прикамье", но сохранило лидерство в ВХЛ

"Торпедо" уступило "Молоту-Прикамье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Усть-Каменогорска сохранил лидерство в таблице, "СКА-Нева" отстает на два очка, ТХК, обыгравший питерское "Динамо", - на три.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ермак" (Ангарск) - "Торос" (Нефтекамск) - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Михайлов - 8 (Остроухов), 8:34 - 1:0. Гришин - 4 (Дубровский), 10:22 - 1:1. Воробьев - 5 (Огородников, Михайлов), 50:59 - 2:1. Дубровский - 5 (Петрищев), 55:50 - 2:2. Иванов - 9 (Самарин), 61:26 - 3:2.

Вратари: Магарилов - Литвинов.

"Сокол" (Красноярск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Банцерев - 2 (Д. Иванов, А. Иванов), 5:03 - 0:1. Шепеленко - 2 (Стальнов, Степанов), 10:08 - 1:1. Щербина - 8 (С.А. Чистяков), 54:43 - 2:1. Князев - 9 (Д. Иванов, А. Иванов), 55:16 - 2:2. Банцерев - 3 (Кочуров, Хабаров), 62:52 - 2:3.

Вратари: Евдокимов - Кислицын.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шайхулов - 7 (Рыжков, Филиппов), 16:01 - 0:1. Беляев - 3, 23:55 - 1:1. Раенко - 10 (Ишмаметьев), 25:41 - 1:2. Тунхузин - 3 (бол., Белухин), 28:22 - 2:2. Раенко - 11 (бол., Зарипов), 33:40 - 2:3. Тунхузин - 4 (бол., Белухин), 36:16 - 3:3.

Победный буллит: Раенко.

Вратари: Полуэктов - Петров.

"Сарыарка" (Караганда) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: И.С. Иванов - 5 (Васильев), 0:56 - 0:1. Банашков - 6, 1:30 - 1:1. Сагадеев - 7 (Е.А. Орлов), 56:07 - 2:1.

Вратари: Гелашвили - Назаров.

"Динамо" (Санкт-Петербург) - ТХК (Тверь) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шевченко - 11 (Карамнов, Тамбиев), 30:10 - 1:0. Джиошвили - 7 (Смуров), 59:50 - 1:1. Дельнов - 2, 62:21 - 1:2.

Вратари: Назаров - Самонов (59:10 - 59:50).