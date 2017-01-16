"Торпедо" проиграло "Ижстали" и сравнялось по потерянным очкам со "СКА-Невой"

"Торпедо" в серии буллитов проиграло "Ижстали" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Клуб из Усть-Каменогорска сохранил лидерство в турнирной таблице, но по потерянным очкам теперь идет в ровень со "СКА-Невой", который провел на 1 игру меньше.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Ижсталь" (Ижевск) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Королев - 5 (Кочуров, Моисеев), 9:43 - 0:1. Жайлауов - 10 (бол., Белухин, Тунхузин), 32:03 - 1:1.

Победный буллит: Реунов.

Вратари: Алекс. Иванов - Костенко.

"Сарыарка" (Караганда) - "Торос" (Нефтекамск) - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Дубровский - 6 (Черных, Полозов), 7:36 - 0:1. Дубровский - 7 (Черных), 14:48 - 0:2. Е.А. Орлов - 3 (буллит), 19:52 - 1:2. Валицкий - 2 (Манукян, Антоновский), 33:24 - 2:2. Е.А. Орлов - 4 (Твердохлебов, Копытин), 35:53 - 3:2. Копытин - 4 (Твердохлебов, Анисин), 45:58 - 4:2.

Вратари: Гелашвили - Литвинов.

"Химик" (Воскресенск) - "Ермак" (Ангарск) - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Куваев - 4 (бол., Богомолов, Кляузов), 1:51 - 1:0. Огородников - 4 (Воробьев, Михайлов), 7:44 - 1:1. Яковлев - 2 (бол., Милюков, Арефьев), 9:00 - 1:2.

Вратари: Синягин (59:40) - Магарилов.

"Рязань" - "Зауралье" (Курган) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Лызин - 3 (Крикуненко), 7:02 - 1:0. Жуков - 4 (Бутузов, Агеев), 21:54 - 1:1. Денежкин - 9 (бол., Максимов), 51:46 - 2:1. Максимов - 1 (п.в.), 59:59 - 3:1.

Вратари: Красоткин - Агеев (59:23).

"Буран" (Воронеж) - "Рубин" (Тюмень) - 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Майоров - 1 (Ложкин), 0:36 - 0:1. Шмурыгин - 5 (Ячменев, Феклистов), 5:26 - 0:2. Феклистов - 3 (Ячменев, Шмурыгин), 11:35 - 0:3. Рыбницкий - 2 (бол., Потякин, Майоров), 37:01 - 0:4. Зюзякин - 6 (Клопов), 42:43 - 0:5.

Вратари: Артемьев (Летуновский, 11:35) - Франскевич (5:16 - 5:26).

ТХК (Тверь) - "Сокол" Кр (Красноярск) - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Дедунов - 3 (Репьях, Акиньшин), 20:10 - 0:1. Соколов - 7 (Бондарев, Бердюков), 37:18 - 1:1. А.Г. Князев - 15 (буллит), 48:04 - 1:2. Шутов - 10, 55:18 - 2:2. Бойчук - 2 (Володин), 58:10 - 3:2.

Нереализованный буллит: Джиошвили (52:05, ТХК).

Вратари: Самонов - Евдокимов.