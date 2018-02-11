"Торпедо" прервало победную серию "Сарыарки"

"Сарыарка" на своем льду проиграла "Торпедо" из Усть-Каменогорска в матче регулярного чемпионата ВХЛ (1:5). Это первое поражение команды из Караганды после серии из 8 побед.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сарыарка" (Караганда) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Шин - 15 (Ибатуллин, Игнашин), 8:54 - 0:1. Шин - 16 (бол., Игнашин, Тунхузин), 11:07 - 0:2. Шин - 17 (бол., Рымарев), 17:59 - 0:3. Сарваров - 14 (Тамбиев), 20:22 - 1:3. Белозеров - 10 (Метальников), 25:04 - 1:4. Милехин - 8 (Маккаев, Капитуров), 48:22 - 1:5.

Вратари: Костин (Гелашвили, 20:00) - Смирягин.

Судьи: Солнцев, Фатеев.

11 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.