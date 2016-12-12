"Торпедо" победило "Дизель", "СКА-Нева" по буллитам победил "Барс"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
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"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Дизель" (Пенза) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Юшков - 8 (Беляев, Далхейсен), 3:26 - 1:0. Коротков - 8, 25:26 - 2:0. Коротков - 9 (Юшков), 39:40 - 3:0. Шин - 6 (Жайлауов, Белухин), 43:20 - 4:0.
Вратари: Полуэктов - Семенов (Кочетков, 51:23).
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Давыдов - 8 (Зарипов), 4:40 - 1:0. Михайлов - 7 (Моисеев), 9:29 - 1:1. Смолин - 2, 20:29 - 2:1. Черников - 6 (А. Иванов, Курдюков), 36:00 - 2:2. Рыжков - 4 (Шайхулов, Бадегыев), 37:41 - 3:2. Шайхулов - 3 (п.в., Филиппов), 59:48 - 4:2.
Вратари: Евдокимов - Кислицын (59:21 - 59:48).
"Спутник" (Нижний Тагил) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Голованов - 12 (Гордеев, Карпов), 50:49 - 0:1. Кравченко - 9 (Мокин, Воропаев), 56:36 - 1:1.
Победный буллит: Голованов.
Вратари: Перевозчиков - Литвинов.
"Звезда" (Чехов) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Беленький - 1 (Николишин), 7:56 - 1:0. Ляпустин - 5 (Ястребков, Мисюль), 15:25 - 1:1. Байкеев - 7 (бол., Парфирьев, Ермолаев), 21:40 - 1:2. Антипов - 5, 37:21 - 2:2. Блажиевский - 5 (бол., Шаров, Сергеенко), 64:55 - 3:2.
Вратари: Филоненко - Ярославлев.
"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Барс" (Казань) - 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Козловский - 4 (Рычагов, Милехин), 14:21 - 1:0. Милехин - 7 (Рычагов, Юдин), 34:47 - 2:0. Голубев - 2 (Батыршин, Бойко), 43:52 - 2:1. Протапович - 4 (бол., Батыршин), 54:39 - 2:2.
Победный буллит: Рычагов.
Вратари: Мельничук - М. Сидоров.