"Торпедо" переиграло "Сокол" и вышло на первое место

"Торпедо" на своем льду переиграло "Сокол" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "СКА-Нева" проиграл "Динамо" из Балашихи, "Звезда" уступила "Динамо" из Санкт-Петербурга, "Сарыарка" обыграла "Ермак", "Дизель" уступил "Рубину", а "Буран" выиграл у "Химика".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Сокол" (Красноярск) - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Голы: Поляков - 2, 8:48 - 0:1. Коротков - 12 (Жайлауов, Беляев), 40:41 - 1:1. Белухин - 9 (Жайлауов, Сауторн), 44:54 - 2:1. Игнашин - 5 (Архипов, Шин), 50:32 - 3:1. Репьях - 4 (Поляков, Гловацкий), 55:29 - 3:2.

Вратари: Алекс. Иванов - Евдокимов (58:25).

Судьи: Свиргун, Тарасов.

3 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) - "Ермак" (Ангарск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ердаков - 8 (Ломако, Алишаускас), 19:56 - 1:0. Антоновский - 2 (бол., Ситников), 39:07 - 2:0. Ердаков - 9 (бол., Алишаускас), 42:19 - 3:0.

Вратари: Гелашвили - Магарилов.

Судьи: Гофман, Черезов.

3 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Звезда" (Чехов) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Сетдиков - 1 (Колупайло), 5:43 - 1:0. Шестаков - 14 (Шевченко, Карамнов), 24:06 - 1:1. Мокин - 4 (Сергеенко), 39:08 - 2:1. Ручкин - 5 (бол., Тамбиев, Берлев), 48:57 - 2:2. Кузнецов - 7 (Томилин), 52:35 - 2:3.

Вратари: Филоненко (59:18 - 59:48) - Ложкин.

Судьи: Прокуратов, Сюрдяев.

3 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Балашиха) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Дергачев - 2 (Александров), 8:40 - 1:0. Злобин - 7 (мен., Шипов), 31:20 - 1:1. Злобин - 8 (бол., Шипов, Сидляров), 41:45 - 1:2. Марковин - 11 (п.в., Игумнов), 59:44 - 1:3.

Вратари: Иванников (58:57 - 59:44) - Заливин.

Судья: Зибинин.

3 февраля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Дизель" (Пенза) - "Рубин" (Тюмень) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Скородумов - 11 (Попов, Кузнецов), 6:02 - 0:1. Феклистов - 4 (Белов, Шмурыгин), 26:50 - 0:2. Семичастнов - 3 (Мнихович, Кузьмин), 37:19 - 1:2. Майоров - 2, 40:14 - 1:3.

Вратари: Жучин (59:34) - Франскевич.

Судьи: Дреев, Ермолаев.

3 февраля. Пенза. "Дизель Арена".

"Буран" (Воронеж) - "Химик" (Воскресенск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Коротеев - 14 (Белозеров), 54:40 - 1:0. Коротеев - 15 (Стеценко, Железнов), 56:49 - 2:0.

Вратари: Летуновский - Синягин (57:43).

Судья: Носов.

3 февраля. Воронеж. ДС "Юбилейный".