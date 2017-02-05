"Торпедо" обыграло "Ермак", "Сарыарка" одолела по буллитам "Сокол"

"Торпедо" на своем льду в Усть-Каменогорске переиграло "Ермак" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Сарыарка" по буллитам выиграла у "Сокола", "Рязань" переиграла балашихинское "Динамо", "Дизель" уступил "Зауралью", а "Динамо" из Санкт-Петербурга переиграло "Буран".

В матче "Кристалл" - "Рубин", который также должен был быть сыгран сегодня, хозяевам засчитано техническое поражение, так как саратовская команда снялась с турнира.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Ермак" (Ангарск) - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Сауторн - 6 (бол., Коротков), 3:33 - 1:0. Коротков - 13 (Далхейсен, Юшков), 14:14 - 2:0. Рымарев - 5 (Жайлауов), 18:39 - 3:0. Озолиньш - 10 (Попов, Мансуров), 33:07 - 3:1. Рымарев - 6 (Метальников), 36:30 - 4:1. Жайлауов - 12 (Рымарев, Метальников), 37:23 - 5:1. Архипов - 6 (Шин, Игнашин), 48:37 - 6:1. Леснухин - 4 (Федин, Исламов), 56:28 - 6:2.

Вратари: Алекс. Иванов - Магарилов (Черепенин, 20:00).

Судьи: Тарасов, Ушаков.

5 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) - "Сокол" (Красноярск) - 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Банашков - 10 (Ситников, Файзуллин), 9:04 - 1:0. Репьях - 5 (Раисов, Медведев), 21:41 - 1:1. Е.А. Орлов - 6 (Ломако), 45:45 - 2:1. Раисов - 8 (А. Чистяков), 51:02 - 2:2.

Победный буллит: Е.А. Орлов.

Вратари: Гелашвили - Евдокимов.

Судьи: Гофман, Черезов.

5 февраля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Рязань" (Рязань) - "Динамо" (Балашиха) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Денежкин - 10 (мен.), 20:35 - 1:0. Сидляров - 4 (Шипов), 27:42 - 1:1. Аверин - 4 (бол., Рукин, Карпов), 39:55 - 2:1. Рукин - 12 (бол., п.в., Старцев, Карпов), 59:50 - 3:1.

Вратари: Красоткин - Заливин (58:22 - 59:15, 59:32 - 59:50).

Судья: Спирин.

5 февраля. Рязань. ДС "Олимпийский".

"Дизель" (Пенза) - "Зауралье" (Курган) - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Ремов - 6 (Дюрягин), 1:34 - 0:1. Мнихович - 7 (Яценков, Кузьмин), 2:35 - 1:1. Рехтин - 4 (Ремов, Колготин), 28:53 - 1:2. Шубин - 6 (бол., Яценков, Владимиров), 30:47 - 2:2. Тымченко - 5 (Фаст, Виксна), 34:51 - 2:3. Мокшанцев - 7 (Кузьмин), 35:17 - 3:3. Петров - 5 (Первухин), 58:41 - 3:4.

Вратари: Жучин (59:22) - Гафиуллин.

Судья: Дреев.

5 февраля. Пенза. "Дизель Арена".

"Буран" (Воронеж) - "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Шестаков - 15 (бол., Карамнов, Чувиляев), 9:25 - 0:1. Тамбиев - 5 (Берлев), 41:45 - 0:2. Антонов - 5 (Тихомиров, Камаев), 52:46 - 1:2.

Вратари: Артемьев (59:49) - Ложкин.

Судьи: Ермолаев, Фролов.

5 февраля. Воронеж. ДС "Юбилейный".