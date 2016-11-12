"Торпедо" и "Барс" добились побед

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ победило "Барс" - 2:1. В другой встрече "Барс" в гостях обыграл "Сарыарку" - 1:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Байкеев - 6 (Насыбуллин, Ядроец), 3:14 - 0:1. Тунхузин - 1 (бол., Белухин, Жайлауов), 29:05 - 1:1. Далхейсен - 5 (Белухин, Игнашин), 47:59 - 2:1.

Вратари: Иванов - Ярославлев (59:20).

"Сарыарка" (Караганда) - "Барс" (Казань) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Васильев - 1, 45:45 - 0:1.

Вратари: Перетягин (58:48 - 58:58, 59:12 - 59:32, 59:49) - Билялов.