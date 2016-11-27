"Торос" в гостях победил "Зауралье"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Челмет" (Челябинск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Кулагин - 5 (Лебедев), 39:30 - 0:1. Давыдов - 6 (Королев), 42:06 - 0:2. Епимахин - 6 (п.в.), 58:56 - 0:3.
Вратари: Сухачев (58:46 - 58:56, 59:18) - Петров.
"Рубин" (Тюмень) - "Ижсталь" (Ижевск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Каменев - 10 (Ячменев, Шмурыгин), 44:18 - 1:0. Пайор - 6 (п.в., Ячменев), 59:48 - 2:0.
Вратари: Франскевич - Костенко (Кононов, 59:48).
"Южный Урал" (Орск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бирюков - 2 (Щанкин, Родионов), 29:45 - 0:1. Васильев - 2 (И.С. Иванов, Ар. Чистяков), 30:07 - 0:2. Жлоба - 1 (бол., Довгань, Харытинский), 49:44 - 1:2. Дорофеев - 3 (Куршук, Шингареев), 58:23 - 2:2.
Победный буллит: Бирюков.
Вратари: Гайдуллин (Полошков, 30:07, 57:53 - 58:23) - Назаров.
"Зауралье" (Курган) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Голы: Петров - 4 (Рехтин, Сироткин), 12:53 - 1:0. Капотов - 2 (Полозов), 14:11 - 1:1. Голованов - 9 (Черкасов), 17:11 - 1:2. Голованов - 10 (бол., Теряев), 33:03 - 1:3. Алешин - 5 (Дубровский), 45:05 - 1:4. Жуков - 3 (бол., Петров), 51:49 - 2:4.
Вратари: Гафиуллин (Агеев, 45:05, 58:37 - 59:16, 59:39) - Федотов.