"Торос" обыграл "Ценг Тоу", "Нефтяник" победил "КРС-ОЭРДЖИ"

"Торос" победил "Ценг Тоу" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил защитник Максим Рогов.

"Торос" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Ценг Тоу" с 30 баллами располагается на 20-й строчке.

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"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Чернов - 10 (Гордеев), 21:04 - 0:1. Лукин - 12 (бол., Епимахин, Зарипов), 31:56 - 1:1. Рогов - 6 (Баранов, Чернов), 58:18 - 1:2.

Вратари: Гафиуллин - Тарасов.

Судьи: Заболотнев, Метальников.

6 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"Нефтяник" победил "КРС-ОЭРДЖИ" - 5:1.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: Воеводин - 6 (Янсонс, Лебедев), 13:15 - 0:1. Полинин - 2 (Максимов), 31:58 - 1:1. Арбузов - 1 (бол., Мокин, С. Альшевский), 40:54 - 1:2. Гильманов - 3 (бол., Каменев, Адамчук), 41:41 - 1:3. Мокин - 7 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 50:59 - 1:4. Адамчук - 2 (бол., Мокин, Янсонс), 54:16 - 1:5.

Вратари: Лием - Филоненко.

Судьи: Прокуратов, Самарин.

6 декабря. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.

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