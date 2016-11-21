ТХК забросил "Кристаллу" 11 безответных шайб

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ. ТХК на домашнем льду обыграл "Кристалл" со счетом 11:0.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Челмет" (Челябинск) - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Голы: Давыдов - 5 (бол., Швецов, Королев), 8:42 - 1:0. Забавин - 3 (Ванин, Тридчиков), 13:19 - 1:1. Дубовицкий - 2 (бол., Швецов, Смолин), 16:30 - 2:1. Смолин - 1 (Швецов), 22:44 - 3:1. Абрамов - 5 (Раенко, Епимахин), 46:14 - 4:1. Лебедев - 5 (Андриянов), 46:38 - 5:1.
Вратари: Козубенко - Кузьмин (Угрюмов, 46:38).
"Спутник" (Нижний Тагил) - "Южный Урал" (Орск) - 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Голы: Фомичев - 3 (бол., Курепанов, Жиляков), 11:03 - 1:0. Жиляков - 8 (Валеев, Курепанов), 16:33 - 2:0. Манушин - 1 (Куликов, Кропачев), 21:20 - 2:1. Гиберт - 1 (Бирюков, Щанкин), 22:52 - 3:1. Скатов - 1 (Шингареев), 29:03 - 3:2. Жиляков - 9 (бол., Князев), 37:14 - 4:2. Гасников - 5 (И.С. Иванов), 52:13 - 5:2.
Вратари: Назаров (Перевозчиков, 40:00) - Полошков (Гайдуллин, 22:52).
"Торос" (Нефтекамск) - "Зауралье" (Курган) - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Котляревский - 2 (Бочков, Капотов), 19:45 - 1:0. Петров - 3 (бол., Нестеров, Сироткин), 34:22 - 1:1. Сироткин - 8 (Рехтин, Петров), 43:20 - 1:2. Бочков - 2 (Черкасов), 49:24 - 2:2. Гордеев - 12 (Карпов), 64:55 - 3:2.
Вратари: Литвинов - Гафиуллин.
"Ижсталь" (Ижевск) - "Рубин" (Тюмень) - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Мордвинов - 4 (Шибаев), 16:50 - 0:1. Красовский - 2 (Попов), 25:18 - 0:2. А. Иванов - 2 (Кочуров), 31:45 - 1:2. Д. Иванов - 4 (бол., Черников, Королев), 51:01 - 2:2. Д. Иванов - 5, 52:29 - 3:2.
Вратари: Костенко - Франскевич.
"Химик" (Воскресенск) - "Дизель" (Пенза) - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Богомолов - 1 (бол., Мухин, Шацкий), 8:15 - 1:0. Бобылев - 1, 18:08 - 2:0. Пуголовкин - 3 (Родионов, Богомолов), 24:32 - 3:0. Думбадзе - 4 (бол., Мнихович), 36:35 - 3:1. Плотников - 2 (Сорокин, Ипатов), 42:32 - 4:1. Куваев - 2 (бол., Родионов, Бобылев), 46:32 - 5:1.
Вратари: Синягин - Мотошин (Кочетков, 46:32).
ТХК (Тверь) - "Кристалл" (Саратов) - 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)
Голы: Швец-Роговой - 4 (Джиошвили), 5:19 - 1:0. Скородумов - 10 (Перов), 6:49 - 2:0. Осипов - 7 (Скородумов), 24:36 - 3:0. Осипов - 8 (Сарваров), 28:04 - 4:0. Соколов - 5 (Потякин, И.А. Иванов), 33:33 - 5:0. Смуров - 6, 34:13 - 6:0. Лукин - 1 (Швец-Роговой, Осипов), 38:15 - 7:0. Швец-Роговой - 5 (мен., Джиошвили), 42:17 - 8:0. Джиошвили - 1 (бол., Лукин, Бердюков), 48:21 - 9:0. Осипов - 9 (Машковцев), 54:00 - 10:0. Потякин - 3 (Кудинов, И.А. Иванов), 57:09 - 11:0.
Вратари: Машковцев - Летуновский (Павлов, 28:04).