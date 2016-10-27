ТХК вернулся на первое место в ВХЛ

ТХК в матче регулярного чемпионата ВХЛ одолел "Ижсталь" - 3:2. Это позволило тверскому клубу обойти "Сарыарку" и вернуться на первое место в таблице.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Саров" - 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шиксатдаров - 6 (Федотов), 1:59 - 1:0. Дубинин - 1 (Вилков, Швиденко), 34:51 - 1:1. Нестеров - 1 (Мурзин, Ляпустин), 37:33 - 2:1. Аляев - 2 (бол., Горбунов, Швалев), 44:20 - 2:2.

Победный буллит: Дубинин.

Вратари: Коротаев - Мольков.

"Химик" (Воскресенск) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)

Голы: Голованов - 6 (бол., Черкасов), 20:35 - 0:1. Ладнов - 2 (Алешин, Разумняк), 22:38 - 0:2. Теряев - 2 (Разумняк), 29:46 - 0:3. Пименов - 3 (Митрофанов, Гиндуллин), 30:08 - 0:4. Пелевин - 2 (бол., Балдаев, Складниченко), 41:40 - 1:4.

Вратари: Никитин (Синягин, 30:08) - Хомченко.

"Динамо" (Балашиха) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: А. Алексеев - 4, 0:18 - 1:0. Курепанов - 3 (Князев, Жиляков), 0:33 - 1:1. А. Алексеев - 5, 7:26 - 2:1. Баранов - 6 (Пилипенко), 8:25 - 3:1. Зайцев - 2 (бол., Пилипенко, Ефремов), 36:59 - 4:1. Шевченко - 1 (Пилипенко, Липанов), 58:17 - 5:1.

Вратари: Бочаров - Денисов (Перевозчиков, 7:26, 48:15 - 49:40).

ТХК (Тверь) - "Ижсталь" (Ижевск) - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Шутов - 4 (бол., Орлов, Кудряшов), 15:15 - 1:0. Сарваров - 5 (Перов, Осипов), 15:57 - 2:0. Рыжов - 3 (Купцов), 18:46 - 2:1. Лоптев - 2 (Кочуров, Моисеев), 25:28 - 2:2. Королев - 1 (Швец-Роговой, Достойнов), 59:09 - 3:2.

Вратари: Самонов - Кислицын (59:42).

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Педан - 1 (бол., Берлев, Тамбиев), 28:26 - 1:0. Рыжков - 2 (бол.), 59:16 - 1:1.

Победный буллит: Карамнов.

Вратари: Ложкин - Петров.