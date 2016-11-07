ТХК вернул себе лидерство в ВХЛ

ТХК на выезде в серии буллитов нанес поражение "Зауралью" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Тверской клуб вернул себе первое место в турнирной таблице, обойдя "Сарыарку".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) – ТХК (Тверь) – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Муштаев – 5 (бол., Первухин, Абметка), 16:57 – 1:0. Бондарев – 5 (мен., Соколов), 22:17 – 1:1.

Победный буллит: Абдуллин.

Вратари: Гафиуллин – Самонов.

Судьи: Спирин, Шмаков.

7 ноября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Рубин" (Тюмень) – "Химик" (Воскресенск) – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Аблаев – 2 (Сорокин), 5:41 – 0:1. Шацкий – 4 (бол., Балдаев, Пелевин), 7:10 – 0:2. Каменев – 8 (Ячменев, Митряков), 57:28 – 1:2.

Вратари: Франскевич (Хомутов, 59:18) – Синягин.

Судьи: Мальцев, Степучев.

7 ноября. Тюмень. Дворец спорта.

"Торос" (Нефтекамск) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 5:3 (4:1, 0:1, 1:1)

Голы: Голованов – 7 (бол., Гордеев, Черкасов), 2:33 – 1:0. Раенко – 4 (Абрамов, Давыдов), 4:13 – 1:1. Гордеев – 9 (мен.), 8:00 – 2:1. Гришин – 1 (мен., Пименов), 8:21 – 3:1. Черкасов – 4 (бол., Гордеев, Бочков), 11:59 – 4:1. Давыдов – 3 (Селуянов), 21:00 – 4:2. Гордеев – 10 (бол., Голованов, Черкасов), 41:40 – 5:2. Раенко – 5 (Салахов, Давыдов), 58:46 – 5:3.

Вратари: Литвинов – Петров.

Судья: Дреев.

7 ноября. Нефтекамск. Ледовый дворец.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Спутник" (Нижний Тагил) – 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Князев – 5 (Глебов, Панасенко), 4:57 – 1:0. Шакуров – 3 (Васильев, Гурьев), 27:21 – 1:1. Князев – 10 (Фомичев, Курепанов), 27:49 – 1:2. Полюдов – 1 (Иванов, Черников), 42:55 – 2:2. Моисеев – 2 (Боголейша, Князев), 49:19 – 3:2. Иванов – 6 (Мокин), 51:55 – 3:3.

Победный буллит: Черников.

Вратари: Кислицын – Перевозчиков.

Судьи: Гофман, Фролов.

7 ноября. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Ариада-НХ" (Волжск) – "Звезда" (Чехов) – 3:6 (0:3, 0:3, 3:0)

Голы: Кузьменко – 9 (Шаров), 2:03 – 0:1. Шаров – 2 (бол., Сергеенко, Кузьменко), 13:27 – 0:2. Сергеенко – 4 (бол., Слепцов, Кузьменко), 19:22 – 0:3. Блажиевский – 4 (бол., Слепцов, Кузьменко), 26:22 – 0:4. Шаров – 3 (Мясищев, Блажиевский), 30:32 – 0:5. Пешехонов – 5 (Мокин, Кузьменко), 32:46 – 0:6. Федотов – 1 (Алексеев, Угольников), 49:01 – 1:6. Чурляев – 1 (бол., Ляпустин, Хайруллин), 54:47 – 2:6. Федотов – 2 (бол., Бикмуллин), 56:13 – 3:6.

Вратари: Анаркулов (Голованов, 30:32, 59:13) – Филоненко.

Судьи: Солнцев, Юдаков.

7 ноября. Волжск. Ледовый комплекс "Ариада".

"Саров" – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Козловский – 3 (Милехин, Конозов), 28:15 – 0:1. Рычагов – 3, 49:58 – 0:2.

Вратари: Тихомиров – Скрынник.

Судья: Смагин.

7 ноября. Саров. Ледовый дворец "Саров".

"Кристалл" (Саратов) – "Сокол" (Красноярск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Карлин – 12 (мен., Коньков), 20:51 – 1:0.

Вратари: Летуновский – Аликин (58:53).

Судьи: Батурин, Ермолаев.

7 ноября. Саратов. ЛДС "Кристалл".

"Дизель" (Пенза) – "Ермак" (Ангарск) – 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)

Голы: Ямкин – 3 (Зотов, Ямкин), 5:07 – 1:0. Яковлев – 1 (Филонов, Неколенко), 11:43 – 1:1. Ямкин – 4 (бол., Марченков), 13:19 – 2:1. Д. Тарасов – 2 (мен., Бусаров), 18:35 – 3:1. Шубин – 4 (мен., Белохвостиков, Грибанов), 23:26 – 4:1. Д. Тарасов – 3 (мен., Большаков), 48:49 – 5:1. Зимин – 1 (бол., Ямкин, Марченков), 50:59 – 6:1.

Вратари: Мотошин (Кочетков, 56:03) – Магарилов.

Судьи: Зибинин, Кочетов.

7 ноября. Пенза. "Дизель Арена".