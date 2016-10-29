ТХК проиграл "Молоту" и упустил возможность вернуться на первое место

ТХК уступил "Молоту-Прикамье" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 3:4. Тверской клуб упустил шанс обойти "Сарыарку" и вернуться на первое место в турнирной таблице. В другом поединке игрового дня "Химик" обыграл "Спутник" в серии буллитов.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Химик" (Воскресенск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кравченко - 4, 13:17 - 0:1. Юдов - 1 (Куваев), 24:01 - 1:1. Кляузов - 3 (мен., Павлюков), 51:37 - 2:1. Васильев - 1 (Шакуров), 56:49 - 2:2.

Победный буллит: Шацкий.

Вратари: Синягин - Перевозчиков.

ТХК (Тверь) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Рыжков - 3 (Лебедев), 9:04 - 0:1. Сарваров - 6 (Кудряшов, Осипов), 16:32 - 1:1. Скородумов - 7 (Сарваров), 19:00 - 2:1. Абрамов - 4 (Цапаев), 38:51 - 2:2. Швецов - 3 (Давыдов, Бадегыев), 54:19 - 2:3. Давыдов - 2 (Швецов, Рыжков), 57:04 - 2:4. Сарваров - 7 (Орлов), 58:18 - 3:4.

Вратари: Самонов (59:00) - Петров.